Marrakech: c’est parti pour le Salon régional de l’artisanat

Organisé sous le thème «Les métiers authentiques: art et création» par la Chambre régionale de l’artisanat de Marrakech-Safi, en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire et la Maison de l’artisan, ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de ladite Chambre, notamment son volet concernant la promotion des produits et articles de l’artisanat et leur commercialisation au titre de l’année en cours.

Aménagé à la Place El Harti (16 novembre), sur une superficie totale de 1.400 m2, ce Salon, qui connaît la participation de 13 coopératives, se propose de mettre en relief la richesse, la singularité et l’authenticité de l’artisanat marocain, avec un focus sur le savoir-faire ancestral des maâlems artisans. Cet événement est aussi l’opportunité pour les participants de rendre leurs créations accessibles aux visiteurs.

Rassemblant quelque 75 exposants, dont des artisans et des coopératives, le Salon régional de l’artisanat contribuera à la valorisation de l’artisanat marocain, en offrant aux visiteurs une véritable immersion dans l’univers de plusieurs métiers liés, entre autres, au bois, à la poterie, au cuir, à la bijouterie, au tissage, à la tapisserie, aux produits à base de plantes, à la pâtisserie traditionnelle et aux produits cosmétiques.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le président de la Chambre régionale de l’artisanat de Marrakech-Safi, Hassan Choumais, a indiqué que ce salon s’inscrit dans le cadre du plan d’action annuel de cette instance professionnelle, notamment l’axe relatif à la commercialisation et à la promotion des produits de l’artisanat, notant que les exposants représentent différentes catégories de métiers d’artisanat, entre autres, le cuir, les produits à base de plantes, le bois, les métaux, la tapisserie, le couture traditionnelle, la broderie, la poterie, l’art plastique ainsi que les produits de terroir.

Ce salon est organisé pour la première fois durant la période estivale, étant donné l’engouement des Marocains résidant à l’étranger (MRE) et des touristes pour la destination Marrakech, a-t-il expliqué, soulignant que ce salon régional de l’artisanat offre également l’opportunité aux artisans pour exposer leurs produits et partager leurs expériences et expertises avec d’autres artisans en provenance de différentes régions du Maroc.

Lire aussi : Salon régional de l’artisanat de Tanger: l’activité commerciale reprend à la veille du Nouvel An

Ce salon sera suivi par d’autres prévus par la Chambre au cours de cette saison estivale à Safi et à Essaouira, a-t-il fait savoir, émettant le vœu de voir ce genre d’événement permettre aux artisans de tirer vers le haut leurs chiffres d’affaires, et d’améliorer ainsi, leurs conditions socioéconomiques, tout en développant leur productivité.

Dans une déclaration à la presse, Hafida Boumaiz, responsable d’une coopérative spécialisée dans les produits à base de plantes à Tasseltant (préfecture de Marrakech), a souligné que la participation à ce genre de salon offre l’opportunité de mettre en exergue le savoir-faire et les produits d’artisanat confectionnés par la femme rurale, se félicitant de constater que la femme a réussi à s’imposer dans ce secteur et à améliorer ses conditions de vie et son revenu.

Dans une déclaration similaire, Ahmed Oumlil, artiste plasticien, a indiqué que sa participation au salon vise à dévoiler l’histoire millénaire du Maroc tout en mettant en exergue la vie quotidienne des Marocains.

Le Salon régional de l’artisanat connaît une évolution palpable d’une édition à l’autre, a-t-il estimé, soulignant que cette manifestation professionnelle offre l’opportunité de rencontrer les mordus de l’art et, en même temps, de partager l’expertise avec les artisans issus de différentes régions du Royaume.

Lire aussi : Artisanat et économie solidaire: Fatim-Zahra Ammor fait le point

La cérémonie d’ouverture officielle du salon, qui se poursuit jusqu’au 31 juillet, s’est déroulée en présence notamment de représentants des autorités locales, du directeur régional de l’artisanat de Marrakech-Safi, Hicham Berdouzi, des membres de la Chambre régionale d’artisanat, des élus locaux, ainsi que d’autres personnalités.

Au menu de ce salon figurent plusieurs activités parallèles, dont des sessions de formation dédiées au renforcement des capacités des artisans et femmes artisanes, outre des rencontres de sensibilisation sur des thématiques en rapport avec l’artisanat.