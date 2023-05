SIAM 2023: découvrez la star du Salon, un imposant taureau de 1.800 kilos!

C’est la star incontestée du pôle élevage, attirant les amateurs de belles bêtes et aimantant les regards admiratifs des visiteurs de ce 15ème Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM). Animal hors du commun, ce taureau impressionne par sa stature majestueuse et sa présence imposante, qui font de lui l’une des principales attractions de l’événement.

Pour qui sait apprécier la beauté animale, impossible de rester indifférent devant ce superbe mastodonte et ses 1,8 tonne de muscles saillants, véritable merveille de la nature et incarnation vivante de la puissance brute et de la robustesse. Âgé de 30 mois, ce taureau de troisième génération est le résultat d’années de sélection et de croisements ciblés, destinés à obtenir les caractéristiques les plus recherchées et les plus spectaculaires.

Son exposant, le bien connu El Mostafa El Khaouli, une référence dans le domaine de l’élevage, a consacré du temps et des efforts considérables pour faire naître un animal d’une aussi belle mise et d’une composition proche de la perfection. Et le résultat est sans appel: un taureau qui se démarque de tous les autres par sa taille et sa prestance.

Outre son poids imposant, ce taureau possède également une génétique exceptionnelle. Il est doté d’un tempérament calme et docile, ce qui facilite sa gestion et son élevage, fait savoir son propriétaire. Ce Brahman présente, selon son éleveur, un rendement remarquable en termes de prise de poids quotidienne, avec une moyenne de 2 à 2,5 kilogrammes par jour.

«Il est vrai que l’apparence des bovins de la race Brahman peut différer de ce à quoi nous sommes habitués. Leur peau plissée et leur apparence distinctive peuvent surprendre, mais il est essentiel de rappeler que le goût de la viande dépend en grande partie de l’alimentation des animaux», fait observer El Mostafa El Khaouli. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’homme accorde une attention particulière à l’alimentation de ses bovins, veillant à ce qu’ils reçoivent des produits de première qualité.