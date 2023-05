SIAM 2023: voici comment le Maroc et le Royaume-uni veulent booster leur partenariat agricole

Le Maroc et le Royaume-Uni sont résolus à donner un «coup de boost» à leur coopération dans le secteur agricole. Les deux pays aspirent à explorer de nouveaux horizons de développement, en partageant leur expertise dans les domaines de la recherche, de l’innovation, de la formation et du transfert de technologies agricoles.

Simon Martin, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, s’est exprimé hier, mardi 2 mai, sur la collaboration agricole entre le Maroc et le Royaume-Uni, à l’occasion de la tenue du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM).

Le diplomate s’est dit très heureux et fier que son pays soit l’invité d’honneur de cette édition, après l’accord d’association signé il y a quatre ans entre les deux pays. «Malgré les impacts de la Covid-19, les échanges commerciaux ont augmenté de manière significative, notamment dans le secteur agricole où le Maroc est devenu un des principaux exportateurs vers le Royaume-Uni», a-t-il fait observer.

L’ambassadeur a également souligné la présence au SIAM de 30 entreprises britanniques représentant un large éventail de produits, d’équipements, de solutions techniques, de logistique, d’investissement et même de production minière et de potasse, ajoutant que «la promotion de la recherche et la réduction des barrières au commerce agricole étaient des priorités pour les deux pays».

«Malgré les impacts de la Covid-19, les échanges commerciaux ont augmenté de manière significative, notamment dans le secteur agricole où le Maroc est devenu un des principaux exportateurs vers le Royaume-Uni» — Simon Martin, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc.

Il a aussi relevé que la collaboration entre les entreprises marocaines et britanniques offre des perspectives intéressantes dans le domaine de l’Agritech et des techniques d’irrigation, qui permettraient aux agriculteurs de minimiser les pertes et de réduire la consommation d’eau.

Lire aussi : SIAM 2023: les temps forts de la cérémonie d’inauguration

Pour sa part, Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, a relevé qu’à l’occasion de l’inauguration du SIAM, un forum sur la coopération entre le Maroc et Royaume-Uni a été tenu. «Les discussions ont porté sur les échanges commerciaux et les produits agricoles, mais également sur la coopération technique et scientifique.

Un mémorandum d’entente a ainsi été signé. Celui-ci vise à renforcer les chaînes de valeur et le travail pour leur équilibre. Le contexte économique actuel a été pris en compte, avec toutes les crises qui ont perturbé les chaînes de valeur dans le monde, en particulier dans la région méditerranéenne. Dans ce cadre, les deux pays travaillent activement à améliorer l’accord commercial entré en vigueur», a-t-il signalé.

«L’objectif est d’augmenter le volume des exportations vers le marché britannique, très apprécié par les opérateurs marocains, en apportant des améliorations en matière de quotas, de procédures et de rapidité. Les échanges entre les deux pays devraient donc continuer à se développer, bénéficiant ainsi à l’économie et aux agriculteurs des deux côtés de la Manche», a-t-il fait savoir.

Lire aussi : SIAM 2023: l’AMEE signe deux conventions de partenariat

En tant que pays à l’honneur de cette édition du SIAM, le Royaume-Uni dispose d’un espace de 400m2, situé au cœur du pôle International. Un programme diversifié a été élaboré, où plus de 60 experts britanniques du secteur prendront part à des panels dans les thèmes de la pénurie d’eau, l’investissement dans l’agriculture durable, la recherche et développement, la biodiversité et l’Agritech, parmi d’autres.

C’est aussi une opportunité pour tisser des liens entre les entreprises britanniques et les entreprises marocaines, africaines et autres présentes, à travers les différentes réunions B2B qui seront organisées en marge de cette grand-messe agricole.