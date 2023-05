SIAM 2023: les temps forts de la cérémonie d’inauguration

La 15e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) a été inaugurée, ce mardi 2 mai à Meknès, en présence de nombreux professionnels du secteur. L’événement, qui se tient jusqu’au 7 mai, est une occasion pour les acteurs du secteur agricole, du Maroc et d’ailleurs, de se rencontrer, d’échanger et de découvrir les dernières innovations.

Il s’agit surtout du plus grand salon agricole du continent africain, avec plus de 1.400 exposants venus de 65 pays différents. Les visiteurs pourront ainsi découvrir une grande variété de produits, allant des machines agricoles aux semences, en passant par les produits alimentaires.

Événement clé pour le développement de l’agriculture au Maroc et dans la région, le SIAM offre aux entreprises, aux agriculteurs, aux chercheurs et aux organisations gouvernementales une plateforme pour partager les connaissances et les idées sur les dernières tendances et innovations dans ce domaine.

Déployée sur une superficie de 18 ha, dont 11 ha couverts, la grand-messe africaine de l’agriculture devrait accueillir 900.000 visiteurs.

Lire aussi : SIAM 2023: du 2 au 7 mai, 60 pays, dont 24 africains, se donnent rendez-vous à Meknès

Notons que le SIAM 2023 est organisé autour de 10 pôles différents: régions, institutionnels et sponsors, international, produits du terroir, machinisme, produits, agrofourniture, élevage, provendiers, nature et vie).

L’événement abritera, par ailleurs, près de 40 conférences sur différentes thématiques en relation avec l’édition et les actualités agricoles.