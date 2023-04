SIAM 2023, dernière ligne droite

Mohammed Sadiki, ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, lors de la visite du site de la 15e édition du SIAM.

C’est bientôt parti pour la 15ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), prévue du 2 au 7 mai à Meknès. Le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, s’est enquis, lundi à Meknès, des derniers préparatifs en prévision de l’ouverture officielle de cette messe de l’agriculture nationale et internationale.

D’après l’édition électronique du lundi 24 avril de l’hebdomadaire La Vie Eco, le salon devrait connaitre la participation de près de 1.400 exposants venant de 68 pays, avec une présence internationale importante, notamment au niveau des ministres de l’Agriculture.

L’édition de cette année sera marquée par la tenue d’une multitude d’ateliers et de conférences traitant de sujets d’actualité, notamment la souveraineté alimentaire et le changement climatique. Elle sera l’occasion, a annoncé le ministre, de la signature de 20 contrat-programmes relatifs aux chaînes de production. «Ceci intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green 2020-2030», a-t-il expliqué.

«Cet événement se caractérise par la présentation des derniers développements dans le domaine de la recherche et de l’innovation au niveau international, ainsi que par l’aménagement d’un espace d’affaires qui facilitera la conclusion de futurs partenariats dans le domaine des affaires et du commerce», lit-on.

Le SIAM comprend un stand dédié aux produits locaux, qui verra la participation d’environ 500 coopératives soigneusement sélectionnées, ce qui permettra aux exposants de commercialiser et de promouvoir leurs produits, ainsi que d’être au fait des nouveautés dans le domaine de l’agriculture, notamment les coopératives dirigées par des femmes.

Pour sa part, le commissaire du SIAM, Jaouad Chami, a indiqué que la 15ème édition du SIAM propose un programme riche et varié, soulignant que dans le pôle élevage, près de 2.000 espèces animales seront exposées.

Le SIAM aura comme invité d’honneur cette année le Royaume Uni. Ce choix reflète, selon les organisateurs, «l’excellence des relations ancestrales entre Rabat et Londres» et offrira aux participants «une belle opportunité pour découvrir et explorer la richesse et la diversité de l’agriculture britannique».