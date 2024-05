Tramway et busway de Casablanca: augmentation prévue du prix des titres de voyage

Le Conseil de la Ville de Casablanca s’apprête à réviser la grille tarifaire en vigueur dans les transports en commun, y compris dans les lignes de tramway et de busway.

La SDL Casa-transports a émis des propositions concernant une hausse de la grille tarifaire du tramway et du busway, qui seront examinées et votées ce mercredi 15 mai lors de la réunion du Conseil de la Ville, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 15 mai.

La SDL prévoit ainsi d’augmenter le prix du titre pour un voyage de 8 à 9 dirhams, et de le faire passer de 14 à 16 dirhams pour deux voyages, sachant que les prix des différentes cartes (rechargeables, étudiants, abonnements) subiront une augmentation comprise entre 50 centimes et 2 dirhams.

Casa-Transports compte aussi procéder à une augmentation du montant des amendes pour les usagers qui commettent des infractions, comme le fait de cracher à l’intérieur des rames, ou de poser son pied (ou ses pieds) sur les sièges.

Ce type d’amende passera donc de 50 à 300 dirhams, si celle-ci est réglée sur place, et atteindra la somme de 500 dirhams, si ce paiement est différé, le contrevenant devant, de plus, s’acquitter d’une pénalité de 50 dirhams pour chaque jour de retard.

Il en sera de même pour d’autres agissements dans la même veine, ceux de l’irrespect des règles fondamentales du civisme, comme le fait d’utiliser intempestivement des appareils sonores, de déclencher abusivement le signal d’alarme, ou encore d’entraver la fermeture des portes.

Le montant des amendes pour ces faits d’incivisme passera de 35 à 50 dirhams, et les recettes générées par ces sanctions seront reversées aux caisses de la coopération intercommunale.

Les usagers se doivent de détenir un ticket de voyage valable et validé pour toute destination, et cette validation est nécessaire pour accéder aux stations ou en sortir.

Les personnes qui n’auront pas présenté leur titre de voyage au contrôleur sont passibles d’une amende de 50 dirhams, et ceux qui détiennent un ticket non validé devront s’acquitter du même montant.

Quant à ceux qui auront falsifié un titre de voyage, ils devront s’acquitter d’une amende de 150 dirhams, un montant identique à celui que devront payer ceux qui auront été surpris à abusivement déclencher le signal d’alarme, de même que ceux qui auront entravé la fermeture des portes du tramway.

En plus de la nature des amendes qui viennent d’être préalablement mentionnées, ceux qui se seront rendus coupables d’injures, de menaces et de violences à l’encontre des personnels du tramway et du busway, et ceux qui auront été convaincus d’usurpation de fonction, ou de détérioration d’équipements, sont passibles de poursuites judiciaires.