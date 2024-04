Tramway de Casablanca: les essais d’ensemble des lignes T3 et T4 bientôt achevés

Depuis son lancement en février dernier, la phase d’essais d’ensemble des nouvelles lignes de tramway T3 et T4 à Casablanca a progressé jusqu’à sa phase ultime, laissant entrevoir l’achèvement de ce projet essentiel pour la ville. «Ces 3 mois d’essais représentent une étape déterminante pour assurer un service public durable, sécurisé et fiable pour les citoyens de Casablanca», a déclaré Shada Taib, directrice de la communication de Casa Transports.

«Ces essais visent à vérifier le bon fonctionnement des rames, ainsi que de la cohérence des systèmes de communication entre les différents équipements d’exploitation et le centre de maintenance (CDM) d’Al Hantat», explique-t-elle.

La phase d’essais a aussi pour but de garantir le bon fonctionnement de l’ensemble des équipements, des systèmes d’exploitation et de la circulation, ainsi que des équipements électriques tout au long du parcours de 26 km des lignes de tramway, poursuit note interlocutrice.

Au terme de ces essais d’ensemble suivront ceux du service sans passagers, qui se dérouleront en conditions réelles de circulation, et ce à partir du mois de mai. «Cette phase, qui s’étendra sur un mois, jusqu’au début du mois de juin, permettra de tester les nouvelles infrastructures dans des situations de trafic véridiques», affirme Shada Taib.

Pour rappel, la ligne T3 s’étend sur une distance de 14 km, le long de 20 stations. Elle prend ainsi son départ de l’avenue Abdelkader Sahraoui, pour s’arrêter à la station du port de Casablanca, en passant par les avenues Colonel Driss El Allam et Driss El Harti, le boulevard Mohammed VI, la Place de la victoire et le boulevard Mohamed Smiha.

La quatrième ligne suit quant à elle un parcours de 12 km, via 19 stations. Son itinéraire démarre de l’avenue Oqba Ibn Nafii, et passe par les avenues Driss El Harti et Colonel Driss El Allam, les boulevards du Nil, Anoual, Ouled Ziane et enfin la rue Allal El Fassi. La ligne T4 croise d’ailleurs la ligne T1 au niveau de l’avenue Hassan II, pour finalement arriver au terminus sur Moulay Youssef, en face du jardin de la Ligue arabe.

Avec un total de 39 stations réparties à travers un réseau incluant 9 points de correspondance (notamment avec le trajet Busway), les nouvelles lignes de tramway T3 et T4 représentent un jalon significatif dans le développement des infrastructures de transport de la capitale économique.