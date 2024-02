Tramway de Casablanca: en images, les essais d’ensemble des lignes T3 et T4

Dernière ligne droite avant l’entrée en service des lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca. Les essais d’ensemble viennent de démarrer. L’objectif est triple: vérifier les fonctionnalités d’ensemble, l’exploitabilité du service et la résilience du système de transport dans sa globalité. Il s’agit de s’assurer que les sous-systèmes fonctionnent harmonieusement, que le service peut s’accorder avec le service opérationnel des lignes T1 et T2.

Le programme des essais d’ensemble s’étale sur 6 périodes d’une semaine chacune, à partir du 19 février et se poursuivant jusqu’au 30 mars prochain, selon ce calendrier:

Du 19 au 24 février

T3: Derb Tolba à Hay Al Wahda Terminus avec un intervalle de passage des rames atteignant 8 minutes.

Du 26 février au 2 mars

T3: Casa-Port Terminus à Derb Tolba avec un intervalle de passage des rames atteignant 4 minutes.

Du 4 au 9 mars

T4: Ouled Ziane à Idriss El Harti et Erradi Terminus avec un intervalle de passage des rames atteignant 10 minutes.

Du 11 au 16 mars

T4: Parc de la Ligue arabe Terminus à Ouled Ziane avec un intervalle de passage des rames atteignant 5 minutes.

Du 18 au 23 mars

T3: Hay Al Wahda Terminus à Derb Tolba avec un intervalle de passage des rames atteignant 8 minutes.

Du 15 au 30 mars

Compléments et fin des tests.

Toutes les mesures de sécurité ont été mises en place et des actions régulières de communication et de sensibilisation seront menées. Il demeure toutefois important pour les usagers de la route et les riverains de respecter scrupuleusement les règles de sécurité et le Code de la route, aux abords de la plateforme.