Casablanca: le busway transporte une moyenne de 23.000 passagers par jour

Selon des sources internes au sein de la SDL Casa Transports, le lancement du busway s’est passé dans de bonnes conditions et les Casablancais sont demandeurs pour ce nouveau mode de mobilité urbaine.

Le premier jour, soit le 1er mars, les bus des deux lignes BHNS ont transporté plus de 15.000 passagers. Et à la date du jeudi 14 mars, la moyenne quotidienne des passagers transportés se situe aux environs de 23.000, une moyenne appelée à augmenter dans les jours et semaines à venir, indiquent les mêmes sources.

Et de préciser que les stations les plus fréquentées sont Omar Khayyam, Casanearshore, Al Moustakbal, Inara et Al Qods pour la première ligne, tandis que celles qui connaissent le plus de fréquentation sur la ligne 2 sont Oulmès, les Jardins Arrahma et Haj Fateh.

Cependant, la mise en service de ce nouveau moyen de transport ne se passe pas sans incidents, notamment à cause des motos et des triporteurs qui empruntent la ligne dédiée aux BHNS. Ainsi, à la date du 14 mars, on recense trois accidents, dont un assez grave ayant impliqué une voiture.

Pour rappel, les BHNS ont démarré à Casablanca avec une flotte de 40 véhicules desservant un total de 42 stations, dont trois stations de correspondance.