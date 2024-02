Tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau Busway de Casablanca

On y est. Après de longs mois d’attente, à cause entre autres de la phase de tests, les Bus à haut niveau de service (BHNS), appelés aussi Busway, entrent en service à Casablanca. Ils permettront de relier plusieurs zones périphériques à des axes stratégiques.

A cette occasion, Assabah revient sur le sujet dans son édition du vendredi 1er mars, à commencer par l’achèvement avec succès de l’ensemble des phases de test. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la société de développement local Casa Transport, à la veille du démarrage officiel des deux lignes de BHNS.

Cette dernière en a aussi profité pour rappeler aux usagers certaines règles pratiques afin d’éviter les longues files d’attente au niveau des guichets automatiques. En plus de la possibilité d’acquérir des cartes prépayées, la SDL a annoncé la mise en place de kiosques dans différentes stations, offrant ainsi la possibilité aux passagers d’y acheter leurs tickets.

Par ailleurs, Assabah explique qu’une quarantaine de véhicules assureront le service à partir de ce vendredi. De marque allemande réputée, ils font chacun 12 mètres de long et 2,55 mètres de large, avec une hauteur de 3,12 mètres. Ils peuvent accueillir 58 places assises, sur une capacité de transport global de 196 passagers par bus. La même source ajoute que les véhicules pour lesquels a opté la ville de Casablanca répondent à la norme environnement Euro 6 et sont également équipés de Wifi gratuit.

En ce qui concerne les parcours, la première ligne devrait relier les quartiers de Salmia et Hay Laimoune, en passant par le boulevard Al Qods, ainsi qu’une vingtaine de stations au total. Quant à la seconde ligne, elle démarre au niveau du quartier Maârif pour une arrivée à Errahma et Oulad Azzouz. Sur leur chemin, les busway de cette ligne devraient traverser les boulevards Yaacoub Al Mansour et Moulay Thami, avec au total 22 stations à relier.

Assabah rappelle aussi que les lignes ont été pensées de manière à assurer une interconnexion avec celles du tramway. Les deux moyens de transport se croiseront à Hay Laimoun au niveau du Boulevard Al Qods, Casablanca Finance City et entre l’avenue Mohammed VI et le boulevard Al Qods.

La tarification a été fixée lors des deux dernières réunions extraordinaires du conseil de la ville et l’Établissement de coopération intercommunale, à 6 dirhams par voyage, soit le même tarif qu’un voyage en tramway. La maire de Casablanca, Nabila Rmili, avait d’ailleurs expliqué que pour parvenir à ce niveau de tarification, la commune urbaine avait décidé de subventionner chaque voyage à hauteur de 4 dirhams. Le budget nécessaire devrait atteindre 100 millions de dirhams dans un premier temps, avant d’atteindre plus tard 250 millions de dirhams.

A cette subvention de fonctionnement s’ajoute le montant investi pour concrétiser ce projet. Comme le rapporte Assabah, 1,87 milliard de dirhams a dû être mis sur la table pour ces deux premières lignes. Une fois les deux lignes restantes réalisées, Assabah explique que la ville de Casablanca et ses partenaires auront au total investi 16 milliards de dirhams dans le domaine des transports, comme cela a été prévu dans le cadre d’une convention signée en 2014.