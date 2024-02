Mobilité urbaine: voici la date de mise en service du busway à Casablanca et voici le prix du ticket

Nabila Rmili s’exprimait lors d’une session extraordinaire du Conseil communal de Casablanca, ce jeudi 22 février. Une session dédiée en grande partie à la mobilité urbaine.

La mise en service effective des busways casablancais est prévue pour le 1er mars prochain.

Quant au prix du ticket, la commission permanente, réunie mercredi 21 février, a opté pour un tarif de 6 dirhams à titre provisoire. D’ici la mise en service des lignes du tramway (T3 et T4), la commune a adopté une tarification unique pour le tramway et le busway. Nabila Rmili, lors de son intervention, a expliqué que pour un ticket du tramway à 6 dirhams, la commune supporte 40% du coût réel qui est de 10 dirhams.

Le déficit pris en charge par la commune, chaque année, et rien que pour les deux premières lignes du tramway, s’élève à 100 millions de dirhams. Avec l’entrée en service du BHNS et des lignes T3 et T4 du tramway, ce déficit va avoisiner les 250 millions de dirhams par an.

Pour rappel, les BHNS qui vont sillonner les artères de Casablanca sont construits par Mercedes avec une longueur de 21 mètres contre 2,55 de largeur et une hauteur de 3,12 mètres. Doté chacun de quatre portières, ces BHNS comprennent chacun 58 sièges pour une capacité globale de 168 passagers.

La flotte de BHNS qui va entrer en service le 1er mars est composée de 40 véhicules qui vont parcourir une distance de 24,5 kilomètres. La première ligne, avec ses 20 stations, partira du quartier Salmia pour arriver au quartier des Orangers.

La deuxième ligne des BHNS partira, elle, de Maârif avec un terminus à Errahma-Oulad Azzouz. Ce qui fait un total de 22 stations.

Avec une fréquence de passages toutes les 5 minutes et demie en heures de pointe, les BHNS auront trois points de correspondance avec le tramway.