Agadir: deux nouvelles lignes de BHNS à l’étude

Initié par la la SDL Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains, pour le compte de l’Etablissement de coopération intercommunale (ECI) du Grand Agadir, l’appel d’offres porte sur l’étude de faisabilité des lignes L2 et L3 du réseau des transports collectifs en site propre (TCSP), dans le cadre du projet de BHNS de la ville d’Agadir.

Rappelons que la première ligne de BHNS est actuellement en travaux. Celle-ci, longue de 15,5 kilomètres, relie le port d’Agadir au quartier de Tikiouine et aux zones industrielles avoisinantes, desservant le quartier administratif de la ville, l’avenue Hassan II, Souk El Had, l’avenue Hassan Ier et le complexe universitaire Ibn Zohr.

Lire aussi : Le projet de BHNS d’Agadir avance à grands pas

Le lancement des études et travaux relatifs à la réalisation des deux nouvelles lignes (L2 et L3) vise à compléter le réseau des TCSP de l’agglomération et à desservir les autres communes urbaines les plus denses, comme Aït Melloul, Inzegane, Dcheira et Drarga, lit-on dans le cahier des prescriptions spéciales accompagnant l’appel d’offres.

La ligne L2 correspond au tracé de la ligne 2 du TCSP préalablement prédéfini au niveau du Plan de déplacements urbains (PDU) 2015 desservant Agadir-Inzegane-Aït Melloul.

La ligne L3 correspond quant à elle au tracé proposé par l’étude de restructuration du réseau de bus 2021 desservant les localités de Drarga (nouvelle zone industrielle, zone franche, agropole...), Dcheira et Inzegane, et devrait croiser les deux lignes L1 (au pôle d’échanges de Tikiouine) et L2 (au pôle d’échanges d’Inzegane).