Après plusieurs mois d’attente et de reports, le busway de Casablanca est enfin entré en service ce vendredi 1er mars. Le service de bus à haut niveau de service (BHNS) se compose d’une flotte de 40 véhicules, d’une longueur de 21 mètres, pour et 2,55 de largeur et 3,12 mètres de hauteur, et proposant une capacité unitaire globale de 196 passagers.

Ces bus taille XL arpenteront des voies balisées dans la métropole, sur une distance de 24,5 kilomètres et suivant deux lignes. La première ligne, comptant 20 stations, partira du quartier Salmia pour rallier le quartier des Orangers. La deuxième ligne, elle, part du quartier Maârif vers un terminus à Errahma-Oulad Azzouz, desservant 22 stations. Ce qui fait un total de 42 stations.

Avec une fréquence de passages toutes les 5 minutes et demie en heures de pointe, les BHNS auront trois points de correspondance avec le tramway. «Les habitants des communes de Casablanca, Dar Bouazza et Oulad Azzouz disposent désormais du choix des transports en commun. Cela grâce d’une part, aux connexions entre les lignes Casabusway et les lignes Casatramway, et d’autre part, à l’adoption de la même gamme tarifaire et conditions de correspondance en vigueur du service tramway», explique, dans une déclaration pour Le360, Chada Tayeb, directrice de la communication chez Casatransports.

Lire aussi : Tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau Busway de Casablanca

Le prix du ticket est de 6 dirhams, la commune de Casablanca supportant 40% de son coût réel, qui est de 10 dirhams, comme l’avait déclaré Nabila Rmili, maire de Casablanca, lors de la dernière session du Conseil de la ville.

«Les titres de tramway en circulation actuellement de la même gamme tarifaire, ticket, carte rechargeable et abonnements sont valables aussi bien au Busway qu’au Tramway», souligne Chada Tayeb. Le même titre de transport permet aussi de faire gratuitement la correspondance entre Tramway et Busway, dans la limite de 30 minutes entre la validation en sortie et la validation en entrée des deux stations de correspondance.

Les chiffres clés du chantier du Busway de Casablanca:

- Un chantier d’une durée de 36 mois.

- 30 marchés d’entreprises ou groupements d’entreprises et 10 conventions.

- 30 entreprises marocaines ont participé au projet sur un total de 42 entreprises.

- 24,5 km de plateforme construite et d’aménagement de façade à façade, et 6 km d’assainissement pluvial sur la Bw2.

- 95 hectares aménagés et 2.200 arbres plantés