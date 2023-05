SIAM 2023: inauguration en grande pompe du pavillon israélien

Le ministre israélien de l’Economie et de l’industrie, Nir Barkat, et les représentants de l’Israel Export Institute et du bureau de liaison de Tel-Aviv à Rabat, lors de l'inauguration du pavillon israélien au SIAM, le 3 mai 2023 à Meknès.

C’est un événement historique qui restera gravé dans les annales du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM). Ce mercredi 3 mai, le pavillon israélien a été inauguré sous les acclamations d’une foule impatiente de découvrir les dix entreprises qui ont fait le déplacement à Meknès pour présenter leurs innovations et leur savoir-faire.

Approché par Le360, le chef adjoint du bureau de liaison d’Israël au Maroc, Eyal David, a exprimé sa fierté et son émotion de voir la participation d’Israël pour la première fois au SIAM avec un pavillon dédié.

Le diplomate israélien a souligné l’importance de la coopération entre son pays et le Maroc dans le domaine de l’agriculture, en raison du défi commun de la désertification. Il a notamment mis en avant l’expérience d’Israël dans la lutte contre ce phénomène qui a permis de faire fleurir le désert et de développer une agriculture solide dans des conditions difficiles.

Pour Eyal David, le SIAM, considéré comme l’une des plus grandes expositions du Maroc agricole et l’une des plus importantes et influentes en Afrique, est le lieu idéal pour mettre en lumière l’industrie agricole israélienne, qui est reconnue comme étant l’une des meilleures au monde, grâce à ses solutions innovantes et révolutionnaires pour les agriculteurs du monde entier.

Il a également relevé que l’écosystème israélien de l’Agritech fournit des solutions pour l’irrigation, la fertilisation, le traitement des déchets et de l’eau, l’agriculture de précision et l’après-récolte, entre autres. Ces technologies agricoles ont permis aux agriculteurs de produire plus avec moins de ressources et de s’adapter efficacement aux conditions climatiques changeantes.

Le chef adjoint du bureau de liaison d’Israël à Rabat a, par ailleurs, mentionné la présence d’un attaché agricole au sein de cette mission diplomatique et l’arrivée prochaine d’un attaché du ministre de l’Economie et de l’industrie. Et de souligner que ces échanges sont le début d’une relation plus étroite et que d’autres initiatives suivront.

Eyal David a par ailleurs invité les visiteurs à venir découvrir les compagnies israéliennes présentes dans le pavillon et qui proposent des solutions intéressantes pour le marché marocain.