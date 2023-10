La gastronomie marocaine à l’honneur à Madrid

Le Maroc sera l’invité d’honneur du Salon Gourmets de Madrid, plus grand évènement dédié à la gastronomie et aux produits d’épicerie fine en Europe et à la promotion des cultures culinaires du monde, qui se déroulera du 22 au 25 avril 2024.

«Pâtisseries, couscous, briouats, rfissa, bastela, djej msharmal, tajine...» annonce d’ores et déjà un communiqué de presse de l’organisateur Grupo Gourmets en guise de mise en bouche. C’est à travers les produits de son terroir et des plats typiques des différentes régions du Maroc que la gastronomie marocaine se dévoilera aux 100.000 visiteurs attendus dans le cadre d’un espace dédié aux saveurs et arômes exotiques.

«Les 5 pavillons de l’Ifema Madrid (…) deviendront un souk de saveurs et d’arômes exotiques où le Royaume du Maroc jouera un rôle de premier plan avec sa riche culture gastronomique, fruit de l’influence, tout au long de son histoire, de divers pays d’Afrique du Nord, d’Europe et du Moyen-Orient», annonce l’organisateur de ce rendez-vous incontournable dédié aux produits de qualité les plus prestigieux au monde.

Lire aussi : Les secrets de la gastronomie marocaine (et de ses épices), à l’honneur sur France 5

Érigé dans la Halle des Gourmets sur une surface de 300m², le pavillon marocain offrira l’occasion de découvrir ou redécouvrir les délices de sa gastronomie à un public international constitué principalement de professionnels de l’hôtellerie, de la restauration ou encore de la distribution, des services traiteurs et du commerce spécialisé.

«Une opportunité de promotion gastronomique unique qui leur permettra de positionner leurs aliments et boissons haut de gamme sur le marché mondial» conclut le communiqué.