Tanger, destination prisée par les MRE durant l’été

Chaque été, les rues de l’ancienne médina de Tanger, habituellement calmes, s’animent, et les plages s’emplissent de vie. Pour Naïma, cette MRE venue de Paris, cette année marque sa première visite à la ville du Détroit. «J’ai été fascinée par les trésors cachés de l’ancienne médina, et particulièrement impressionnée par la beauté architecturale, la propreté impeccable et l’accueil chaleureux des résidents. Notre parcours nous a également menés à l’exploration de trois musées, chacun racontant une partie de l’histoire riche et variée de cette ville magnifique», partage-t-elle, émerveillée.

Pour Saïf Eddine, qui vit également en France, l’expérience est tout aussi positive. «Nous avons choisi Tanger comme destination de vacances familiales et ce fut une révélation. L’architecture unique de la ville, avec ses facettes multiples, m’a particulièrement marqué. J’ai été également séduit par l’aspect cosmopolite de Tanger, sa délicieuse gastronomie et la gentillesse de ses habitants, ce qui a rendu notre séjour inoubliable», confie-t-il.

Cette attraction est si forte que certains, comme Rachida, venue de France, envisagent de s’y installer. En visite avec sa famille, elle ne cache pas son enthousiasme. «La beauté de la ville nous a tous enchantés. L’idée de m’installer ici un jour germe dans mon esprit, tant je me sens liée à ce lieu», s’exalte-t-elle.

«Tanger se distingue comme l’une des villes les plus merveilleuses du Maroc. Ce qui la rend unique, c’est sa capacité à offrir une harmonie parfaite entre la mer et la montagne. Les habitants sont incroyablement accueillants et il y a une multitude de lieux fascinants à explorer, ce qui rend chaque visite ici spéciale», souligne Lina, MRE de France.