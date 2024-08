Les plages d’Asilah: une expérience de détente et d’aventure inoubliable

Dans ces plages, les vents du levant sont secs et proviennent de la terre, et ceux du couchant sont humides et soufflent depuis la mer, sous l’influence du détroit de Gibraltar. Des stations balnéaires très appréciées des amoureux du surf et pour leur orientation, idéales pour voir les couchers de soleil. Des deux côtés d’Asilah, il y a 40 km de plages de sable blanc où vous pouvez vous détendre et bronzer. Voici une sélection de quelques-unes d’entre elles.

La plage d’Akwas Briech. C’est une immense plage de sable fin avec vue sur les collines, située à 5 minutes de la ville.

La plage de Tahaddart, également connue sous le nom de plage des bateaux. C’est une plage idéale pour les familles. Elle est large, il y a peu de vagues et elle offre toutes sortes de services : location de chaises longues, de parasols, de bateaux et de promenades à dos de chameau. Le long de la plage, vous trouverez plusieurs restaurants servant des spécialités marocaines à base de poisson, où vous pourrez déjeuner ou simplement prendre une boisson rafraîchissante. La plage se trouve à 10 minutes de route d’Asilah.

La plage d’Asilah. Située à la sortie de la médina d’Asilah vers le nord, cette plage est l’une des plus belles de la région, avec son sable fin et blanc, ses eaux cristallines et son paysage pittoresque. Elle s’étend sur environ 2 km et très populaire auprès des habitants locaux et des touristes en raison de son atmosphère détendue et de ses nombreux équipements. Il y a des parasols et des chaises longues disponibles à la location pour les visiteurs, ainsi que des restaurants et des cafés proposant des plats locaux et des boissons rafraîchissantes.

La plage de Sidi Mghait.. DR

La plage R’milat (appelée également plage de Las Cuevas). C’est la première plage sur la route en partant d’Asilah vers le sud. Aussi connue sous le nom de Las Cuevas ou Paradise Beach, elle est accessible à pied depuis Asilah pour les amateurs de randonnée le long de l’océan, des prairies et des rochers. Pendant l’été, elle est assez calme en semaine, mais très fréquentée le week-end.

La plage de la Grotte. Cette plage est l’une des plus belles de la région et constitue une étape incontournable d’Asilah. Elle est accessible en voiture en direction de Rabat, en charrette à âne ou à pied. Il faut compter environ 1 heure de marche depuis Asilah, depuis la porte principale de la médina, vous pouvez prendre un taxi directement jusqu’à la plage. Le trajet dure environ 15 minutes. La plage est abritée du vent, car elle se trouve entre des falaises, et il y a des vagues à foison, ce qui est idéal pour pratiquer des sports nautiques. À marée basse, vous pouvez visiter les grottes qui ont donné leur nom à la plage.

La plage de Sidi Mghaït ou plage du Saint. Située plus au sud, à 14 km d’Asilah, c’est une plage tranquille et sablonneuse. On peut y accéder après une petite dizaine de kilomètres de trajet en voiture et une piste de 4 km.

La plage Des Coves. La plage Des Coves est une magnifique plage, mais assez difficile d’accès. Mais une fois sur place, les visiteurs peuvent profiter d’un environnement serein et tranquille. Les vues sur l’océan Atlantique sont absolument spectaculaires, avec des vagues puissantes et des rochers environnants. La météo douce et agréable se conjugue à l’atmosphère paisible de la région.

Cependant, il n’y a pas de restaurants sur place, ce qui peut être une surprise pour les visiteurs. Vous devez envisager d’apporter quelques nourritures si vous prévoyez de passer la journée dans les environs. Malgré cela, la beauté de la plage est un atout majeur, ce qui en fait un lieu incontournable pour les amoureux de la nature et des paysages sauvages.

Quoi de mieux que de séjourner dans ces magnifiques plages d’Asilah qui offrent une expérience de détente et d’aventure loin des foules et des stations balnéaires touristiques très fréquentées!