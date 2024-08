Errer dans les ruelles d’Asilah, un plaisir inégalable

C’est un véritable plaisir que de se perdre dans les ruelles de la médina d’Asilah qui se croisent et disparaissent dans un dédale sinueux, formant un territoire particulier et bien entretenu, qui séduit avec ses bâtiments blancs, dont certains ont été peints par des artistes venus du monde entier.

Abandonnez-vous aux joies de la flânerie dans ces allées qui vous mènent à découvrir tous les coins et recoins de la paisible médina d’Asilah, et à vous imprégner de sa beauté, à admirer ses places, ses maisons de style mauresque, ses petites mosquées, sa propreté, sa tranquillité et le bruit des vagues qui vous rappellent que vous n’êtes pas loin de la mer.

Au cours de votre balade, vous croiserez de rares riverains qui y mènent une vie douce. Vous longerez des galeries d’art et des boutiques de souvenirs et d’artisanat où vous trouverez de tout : des babouches, des pantoufles, des sacs, des bijoux, de la céramique, des produits textiles, des tapis, des meubles peints à la main, des tissus, des objets en bois sculpté, des lampes en laiton, des produits d’herboristerie et même des instruments de musique. Vous prendrez également plaisir à longer les murs de la médina avec ses peintures murales.

Vous contemplerez les multiples portes qui permettent d’accéder à la médina, dont les plus importantes sont Bab Al Homer ou Porte de la Terre, la Porte de la Mer, près de la tour carrée portugaise qui domine la ville et la mer, et la Porte Bab Al Kasbah, dans la zone nord, entourée de jardins.

Ne manquez pas non plus de faire un détour par la place de Sidi Ali Ben Hamdush, où se trouve une petite mosquée qui était utilisée, à l’époque portugaise, comme temple catholique et qui est dominée par la Torre de Menagem (Borj al-Kamra).

De même, une promenade est recommandée dans le cimetière musulman, près de la mer, qui possède des tombes en céramique multicolore. Vous y trouverez notamment le mausolée d’Ahmed Al Mansour Saadi. Enfin, on ne saurait trop vous conseiller une visite au belvédère d’Asilah, qui se dresse au-dessus du cimetière: vous y contemplerez de superbes couchers de soleil avec la mer en toile de fond.