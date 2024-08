Tourisme: à 10 kilomètres de Tétouan, la source Aïn zarka ne désemplit pas cet été

À 10 kilomètres au sud de Tétouan, une parenthèse naturelle vient contrebalancer l’agitation de la ville. À Aïn zarka, qui signifie littéralement «la source bleue», seule la vue des montagnes qui entourent le spot aquatique, rivalise avec la beauté de son eau limpide azurée. Ce panorama vaut au lieu le surnom de «merveille de Tétouan» en plus d’être la raison pour laquelle, les touristes locaux ou encore les Marocains résidant à l’étranger, se ruent vers cette source.

Lors d’une récente visite sur place, Le360 a rencontré plusieurs touristes venus passer une journée ou un séjour à la source bleue. Certains sont des habitués, tandis que d’autres la découvrent pour la première fois. Parmi eux, Youssef Mani, un jeune de Béni Mellal, résidant en Italie partage son expérience. «Déjà, la ville de Tétouan, me fait beaucoup penser aux villes européennes», commence-t-il, ravi.

«Au début, ma famille et moi avons hésité à visiter Aïn zarka, nous sommes venus sans grandes attentes, et avons vite été éblouis par la beauté des lieux. La journée ici s’est passée à merveille et malgré l’eau très froide, la baignade était agréable», conclut-il.

À la source Aïn zarka , près de Tétouan. (S.Kadry/Le360). le360

Ikram de Marrakech, partage un avis similaire. «Pour nous encourager à venir ici, on nous a dit que ça ressemblait à Ourika ou Sti Fadma, dans notre région. C’est peut-être même mieux je dirais», déclare-t-elle. «Il fait beau ici, le paysage est à couper le souffle. La propreté est assurée et les prix de la nourriture sont raisonnables», continue-t-elle, avant de confier que la beauté de Aïn zarka valait totalement la route et leur a donné envie d’explorer davantage les richesses cachées des environs de Tétouan et du nord.

Lire aussi : Tanger, destination prisée par les MRE durant l’été

Recouvertes d’une végétation luxuriante, les montagnes offrent aux touristes un espace de détente idéal pour se ressourcer où seul le son de la cascade vient interrompre le calme ou se mêler parfois au rire des estivants. Grâce à cela, beaucoup de visiteurs choisissent ainsi de prolonger leur séjour à Aïn Zarka, préférant ce cadre paisible aux plages bondées de la côte méditerranéenne.

À Aïn zarka, des aires de repos gratuites ont été aménagées, parfaites pour une pause ou même pour passer la nuit. Des installations pour cuisiner sont disponibles, avec du bois de chauffage facilement accessible grâce aux branches basses des arbres. Quoiqu’il est inutile de cuisiner soi-même lorsque sur place de bons tajines sont préparés chaque jour, accompagnés de pain frais cuit au four traditionnel et un savoureux thé à la menthe.