Région du Nord: après un mois de juillet morose, les professionnels du tourisme retrouvent le sourire

Le début morose de la saison estivale a fait craindre le pire aux professionnels du tourisme dans différentes régions du Maroc. Le Nord du Royaume n’a pas échappé à ce constat, mais la tendance a fini par s’inverser. Aujourd’hui, le secteur du tourisme à Tanger, Tétouan, Fnideq et d’autres destinations de la région semble retrouver des couleurs.

Dans son édition du vendredi 9 août, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que le dynamisme de la saison estivale commence enfin à se faire ressentir au Nord du pays, après un mois de juillet plutôt morose. En effet, la fréquentation des touristes était jusque-là en deçà des attentes. Il aura fallu attendre les derniers jours du mois de juillet, en particulier les vacances coïncidant avec la fête du trône, pour voir les visiteurs devenir de plus en plus nombreux dans les villes de cette région. Ces derniers jours, la fréquentation est devenue tellement importante que certaines destinations phares ont fait le plein de touristes, sachant que les professionnels s’attendent désormais à des arrivées encore plus importantes durant ce qui reste de ce mois d’août.

Concernant ce retard dans le démarrage de la saison touristique dans le Nord, ainsi que dans d’autres régions du Maroc, les sources du quotidien font remarquer que le début de l’été a coïncidé avec un contexte particulier, marqué notamment par l’avènement de Aid Al-Adha. Ce qui a eu comme conséquence de réduire les budgets disponibles pour les voyages et les vacances. Il fallait attendre que les salaires du début août soient versés.

D’autres sources expliquent également le retard dans le démarrage de la saison estivale par d’autres facteurs, dont la fin tardive de l’année scolaire, ou le contexte inflationniste de ces derniers mois qui ne permettait pas aux ménages les plus modestes de réserver des budgets pour leurs vacances.

Il faut dire que ce démarrage tardif de la saison n’est pas sans conséquences. Si les professionnels du tourisme sont aujourd’hui soulagés de voir le dynamisme reprendre dans le Nord, certains d’entre eux émettent pourtant des craintes de voir des afflux massifs de visiteurs en un laps de temps réduit. Cela créerait des tensions au niveau de la demande, ce qui pourrait profiter à certains spéculateurs.

Le journal précise que les autorités et les services concernés au niveau des différentes destinations prisées dans le Nord ont déployé d’importants efforts afin d’offrir les conditions de confort nécessaires aux estivants. Des animations nocturnes sont par exemple organisées tout au long des côtes, en plus de l’aménagement d’espaces de jeux et de loisirs pour les jeunes.