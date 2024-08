Le bond en avant impressionnant du tourisme au Maroc

Le secteur touristique marocain affiche des signes de vitalité prometteurs. C’est ce qu’indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du jeudi 8 août, citant les données de l’Observatoire du Tourisme. Ainsi, le volume des nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) a augmenté de 8% au cours du premier semestre 2024 par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette hausse est principalement attribuable aux touristes non-résidents, qui ont enregistré une croissance de 13%, tandis que les résidents ont connu une légère baisse de 2%. Les principales destinations touristiques du Royaume ont largement contribué à cette dynamique positive. Al-Haouz et Agadir ont chacune enregistré une hausse de 19% des nuitées, suivies par Essaouira et Marrakech avec une augmentation de 9%, Casablanca de 7%, et Rabat de 3%. Ces chiffres témoignent de l’attrait durable du Maroc pour les voyageurs internationaux et locaux.

Le mois de juin 2024 a été particulièrement favorable, avec une augmentation globale de 9% des nuitées par rapport à juin 2023. Les touristes non-résidents ont, une fois de plus, joué un rôle crucial avec une croissance de 13%, tandis que les nuitées des résidents ont progressé de 2%. Les destinations telles qu’Al-Haouz (+32%), Agadir (+18%), Marrakech (+10%), Tanger (+8%), Essaouira (+6%), et Fès (+1%) ont toutes affiché des performances positives par rapport à l’année précédente. En revanche, Casablanca et Rabat ont connu des baisses de 3% et 5% respectivement, soulignant des défis spécifiques à ces villes.

Les recettes en devises générées par l’activité touristique des non-résidents ont également connu une hausse notable. Au premier semestre 2024, ces recettes se sont élevées à 49,01 milliards de dirhams, marquant une augmentation de 2,3% par rapport à 2023 où elles s’étaient établies à 47,9 milliards de dirhams. Pour le seul mois de juin, les recettes ont atteint 7,5 milliards de dirhams, contre 7,2 milliards de dirhams en juin 2023.

La ville ocre, avec ses ruelles animées et son riche patrimoine culturel, continue d’attirer des voyageurs du monde entier. Selon la même source, le volume des nuitées touristiques dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) de Marrakech a connu une augmentation de 9% au cours du premier semestre 2024. À la fin juin, les EHTC de Marrakech ont totalisé 4.762.507 nuitées, en hausse par rapport aux 4.383.960 enregistrées à la même période en 2023.