Tourisme: à M’diq, plages et farniente le jour, soirées animées la nuit

De paisible cité tout au long de l’année, la ville de M’diq (également connue par son ancien nom espagnol, Rincón), dans le nord du Maroc, se mue chaque été en une pétulante station balnéaire qui aimante les touristes en masse, venus des quatre coins du Maroc, mais aussi de l’étranger.

De jour, le programme est relativement classique: plage, farniente et baignade le long du littoral méditerranéen. Un menu agrémenté par des sorties en jet ski, en pédalo ou en bateau pour les plus fortunés. Mais une fois la nuit tombée, la ville revêt ses habits de lumière pour accueillir les foules dans ses rues animées.

Et il y en a pour tous les goûts: les visiteurs, locaux comme étrangers, jeunes ou moins jeunes, sont séduits et le charme opère. «L’ambiance est vraiment excellente. Les gens sortent en famille, profitent des soirées animées et passent de bons moments ensemble. L’été est une période vraiment spéciale à Mdiq, surtout la nuit, où tout devient encore plus magique», affirme un visiteur.

Profiter des spectacles sur la corniche est la première raison pour laquelle les visiteurs sortent le soir à M’diq. Mais pour certains, dont Mouad, habitué à la canicule marrakchie, la brise marine est le premier des attraits. «Nous n’avons pas été déçus par notre séjour ici. Nous avons trouvé une mer propre, des gens aimables, tout est magnifique», déclare-t-il. «La nuit surtout, il est impossible de s’ennuyer. Nous recommandons à tout le monde de venir profiter d’un été exceptionnel».

Aya, Marocaine résidant à l’étranger, est également sous le charme. «Malgré la foule et le grand nombre de touristes dans la ville, nous profitons pleinement de nos vacances. C’est même cela qui fait le charme de notre séjour: rencontrer différentes personnes et voir tout le monde s’amuser», se réjouit-elle. La jeune femme apprécie particulièrement la cuisine locale. «Les mets de poisson sont un vrai régal. Savoir qu’il est frais, tout juste sorti de la mer, et pouvoir en déguster à volonté est ce que je préfère le plus», confie-t-elle.

Et quand il est question d’accueil, M’diq est aussi une ville de référence. Kenza, touriste algérienne, se dit agréablement surprise. «Les gens nous ont accueillis avec tant de chaleur. Je suis tellement heureuse d’être ici, tout me plaît: l’ambiance, la cuisine, les personnes… tout est parfait», s’émerveille-t-elle. Nourredine, venu d’Ouezzane, ne dit pas autre chose: «La ville et ses habitants accueillent tout le monde avec la même gentillesse, que l’on vienne du Sahara, de Rabat ou de Fès».