Tourisme balnéaire: les plages exceptionnelles de Nador à visiter absolument

Le tourisme balnéaire vous tente cet été? La ville de Nador doit absolument figurer sur votre liste de destinations à visiter. Plages de Charrana, de Tibouda, du Cap de l’eau, de Cala Blanca, d’Arekmane… vous avez l’embarras du choix.

En tout cas, vous devrez absolument visiter le Cap des Trois Fourches. Situé à 25 kilomètres au nord de la ville, ce promontoire montagneux d’environ 8.000 hectares s’avance dans la mer Méditerranée sur une vingtaine de kilomètres.

Il dispose d’une constellation de petites plages et de criques idylliques qui se caractérisent par une eau cristalline, des paysages d’une beauté exceptionnelle et de magnifiques panoramas. Parmi ces plages, figurent notamment celles de Charrana et Tibouda.

La plage de Charrana, dite aussi Tcharrana, se trouve à l’ouest du Cap des Trois Fourches. Peu connue et, de ce fait, peu fréquentée, cette plage est, toutefois, dotée d’atouts exceptionnels. C’est une petite crique sauvage qui offre un paysage envoûtant avec son sable fin et son eau turquoise.

Tcharrana est surtout conseillée pour une baignade en famille, puisque ses eaux ne dépassent pas un mètre de profondeur. Elle est accessible en voiture (de préférence en 4×4) via une route magnifique, qui est belle à parcourir.

À seulement 17 km de la plage de Charrana, se trouve une autre tout aussi magnifique: Tibouda. Cette petite plage sauvage, avec son sable blanc fin et ses eaux cristallines, est accessible à pied depuis le très pittoresque village de Tibouda. Niché au creux d’une falaise, ce village offre un paysage très authentique avec ses barques de pêcheurs.

Cala Blanca, Arekmane, Cap de l’eau…

Au sud-est du Cap des Trois Fourches, vous trouverez la plage de Cala Blanca qui est elle aussi adorable, avec son sable blanc fin et son eau turquoise. Cala Blanca est aussi l’un des plus beaux sites de plongée sous-marine du nord du Maroc.

Vous ferez bien aussi de visiter la plage d’Arekmane. Située à proximité d’une belle plage de coquillages qui offre un paysage charmant, elle se trouve également à cinq minutes à pied du village de Kariat Arekmane.

Original, ce village présente des restaurants où vous pourrez déguster du poisson frais, pêché sur place. Vous pourrez aussi visiter, chaque mercredi, le souk d’Arekmane pour vous plonger dans une ambiance traditionnelle authentique.

Le Cap de l’eau vaut également le détour. Peu fréquentée, cette plage, considérée comme un paradis caché, vous permet de vous baigner dans des eaux cristallines et de manger du poisson dans un restaurant populaire qui en propose un large éventail.

Idem pour la plage de Boquerones, également connue sous le nom de Bocana Beach, qui se trouve sur le petit bout de terre qui sépare la lagune de Nador de la Méditerranée. Dotée d’un sable doux et de magnifiques formations rocheuses naturelles, cette plage est très appréciée par les familles.

Étant l’une des plages les plus visitées de Nador, la Playa de Los Carabos est marquée par un sable fin et doré et une eau délicieusement turquoise. Sa situation géographique par rapport à Melilla fait qu’elle est très fréquentée pendant la haute saison. Elle dispose également de cafés et de restaurants.

Autre plage que vous pouvez visiter: celle de Padis. Offrant des vues comprenant un emplacement à flanc de falaise avec des maisons pittoresques, elle vous donne une occasion à ne pas rater pour prendre quelques photos ou vous jeter à l’eau turquoise qui est rafraîchissante en été. À noter, toutefois, qu’il n’y a pas de sable sur cette plage, mais plutôt de petits galets, ce qui en fait une plage rocheuse.

Vous pouvez également visiter la plage d’El Kallat qui se trouve de l’autre côté de Nador. Elle se caractérise par son sable fin qui s’étend sur plusieurs centaines de mètres. De nombreuses activités de plage y sont proposées, y compris la location de sports nautiques. Vous y trouverez aussi quelques restaurants.

Last but not least, à Nador, il y a aussi Marchica, la plus grande lagune salée du Maroc, avec des zones humides protégées à Oued Moulouya et Kariat Arekam, au bord de la rivière Moulouya. Vous y trouverez une grande variété d’animaux, des flamants roses aux marins-pêcheurs en passant par de nombreuses autres espèces d’oiseaux. Ce site vous offre aussi plusieurs endroits où vous pouvez vous détendre.

Autant dire que, si vous êtes amateur de plages, vous avez tout à gagner à inscrire Nador sur votre liste d’endroits à visiter cet été. Pas de temps à perdre: faites vos valises!