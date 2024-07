Tourisme: l’objectif de 17,5 millions de visiteurs plus que jamais atteignable

Essor inédit du secteur touristique cette année. C’est ce que relève le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 12 juillet en rapportant les chiffres relatifs à l’activité lors des six premiers mois de l’année. Ainsi, le Maroc a accueilli 7,4 millions de touristes au cours du premier semestre. «Cette performance impressionnante représente une hausse de 14% par rapport à la même période en 2023, et un bon spectaculaire de 38% comparé à 2029, année de référence pré-pandémie», lit-on

De quoi largement dépasser les objectifs fixés cette année, soit 17,5 millions de visiteurs au total. Alors que les autorités visaient une augmentation d’un million de touristes sur l’ensemble de l’exercice, le Maroc est déjà à +909.000 visiteurs et ce, pour les seuls derniers six mois.

«Le mois de juin 2024 s’est particulièrement démarqué avec un record de 1,5 million d’arrivées touristiques, soit une augmentation de 10% par rapport à juin 2023. Ce pic d’affluence laisse présager une saison estivale exceptionnelle, renforçant l’optimisme des acteurs du secteur quant à la réalisation des objectifs annuels», lit-on encore.

Pour la tutelle, ce succès est à attribuer à la mise en œuvre efficace de la feuille de route stratégique du secteur. Ce succès soulève néanmoins des défis en matière de gestion de l’affluence et de préservation du patrimoine naturel et culturel du Maroc. Certains professionnels du secteur s’interrogent d’ailleurs sur la capacité du pays à gérer cette affluence croissante. La priorité selon eux est d’investir dans la formation, gage d’un service touristique et hôtelier de qualité.

Les opérateurs appellent également à une meilleure répartition des flux touristiques par la promotion de destinations autres que celles courues traditionnellement pour éviter les surcharges et garantir un développement touristique et économique équilibré.