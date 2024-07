Tourisme: plus de 7 millions d’arrivées à fin juin

Des touristes visitant la Mosquée Hassan II de Casablanca, le 12 mars 2020. AFP or licensors

«Le tourisme marocain poursuit sa trajectoire ascendante, comme en témoigne la croissance exceptionnelle du premier semestre 2024. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: 7,4 millions de visiteurs ont franchi les frontières marocaines, représentant une hausse de 14% par rapport à 2023 et un bond spectaculaire de 38% comparé à 2019», indique le ministère du Tourisme dans un communiqué.

L’engouement pour la destination Maroc dépasse toutes les attentes, fait remarquer la même source. Alors que les objectifs sont d’un million de touristes supplémentaires pour l’année entière de 2024, le Maroc a déjà accueilli 909.000 visiteurs additionnels en seulement six mois.

Le mois de juin a connu l’arrivée record de 1,5 million de touristes, en augmentation de 10% par rapport à 2023 et la saison estivale s’annonce tout aussi prometteuse.

Dans ce contexte, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a souligné que le rayonnement du Maroc sur la scène touristique internationale est indéniable: «Les atouts uniques de notre pays combinés à la mise en œuvre de notre feuille de route portent leurs fruits. Notre objectif de 17,5 millions de touristes est plus proche que jamais», a-t-elle indiqué.