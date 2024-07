Tourisme en Afrique et dans la région MENA: trois villes marocaines dans le Top 10 des lecteurs du média «Travel+Leisure»

Et c’est Marrakech qui rempile à la tête de ce classement pour la deuxième année consécutive. Les villes lauréates «vont des métropoles modernes et étincelantes à certains des plus anciens sites de pèlerinage religieux au monde, en passant par des pôles de culture et de créativité», explique le même média.

La ville ocre vient en première position avant Cape Town en Afrique du Sud au moment où Jérusalem s’adjuge la troisième place lors d’un vote impliquant 186.000 lecteurs de «Travel + Leisure». Ce vote est basé sur plusieurs critères, dont les sites et monuments, la culture, la nourriture, la convivialité et le shopping.

Lire aussi : Tourisme: tous ces indicateurs qu’il faut encore améliorer

Fès arrive à la 6ème place, talonnée de plus près par Essaouira, en 7ème position. «Un trésor de culture et d’histoire! À voir absolument si vous êtes au Maroc», commente l’un des participants à ce vote au sujet de la capitale spirituelle du Royaume.

«OMG Marrakech, c’est une perle cachée!» s’est exclamé un autre lecteur pour qui «chaque lieu est une explosion de sens… tous ces lieux secrets, découvertes inattendues, glamour d’un côté mais modestes de l’autre». Après Essaouira, on retrouve successivement Tel-Aviv en Israël, Luxor, et Le Caire en Égypte.