La région Rabat-Salé-Kénitra investira plus de 2 milliards de dirhams pour devenir un pôle touristique de premier plan, selon son président Rachid El Abdi

«Nous venons de signer un ambitieux contrat de développement touristique de la région qui prévoit la réalisation de 13 projets à l’horizon 2026», a expliqué le président PAM de la région Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, dans un entretien avec Le360. Ce contrat a été signé le 13 juin à Rabat aux côtés des représentants du ministère du Tourisme, de la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) et de l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

«Nous avons élaboré et préparé ces différents projets touristiques. Reste maintenant leur mise en oeuvre, avec un accompagnement de la part des différents départements ministériels», a affirmé le président du Conseil régional, rappelant que Rabat, qui dispose déjà d’importantes infrastructures, sera notamment prête pour accueillir les deux grands événements que sont la CAN 2025 et le Mondial 2030.

«Pour pouvoir développer le tourisme, il faut que tout l’écosystème soit huilé et opérationnel dans sa globalité», ajoute notre interlocuteur, qui donne l’exemple de l’aéroport de Rabat-Salé, dont la capacité d’accueil sera portée à 1,7 million d’arrivées, avec la prochaine entrée en service d’un nouveau terminal.

La feuille de route touristique prévoit ainsi quatre filières destinées aux touristes tant marocains qu’étrangers, à savoir les filières «Tourisme d’affaires», «Circuits culturels», «Tourisme interne: bord de mer» et «Tourisme interne: nature et découverte», a expliqué Rachid El Abdi. Il s’agira également de la création de «centres d’interprétation du patrimoine culturel à Rabat et Salé», de la valorisation de la Kasbah des Oudayas, de la mise en place de bus touristiques à Rabat et du lancement de nombreuses animations culturelles, dont plusieurs festivals. Est également en projet l’élargissement de la capacité d’hébergement, avec l’ouverture de nouvelles unités hôtelières et de maisons d’hôtes dans les médinas de Rabat et de Salé.

Autre élément de la feuille de route: un programme national de formation des cadres dans le secteur du tourisme (restauration, hôtellerie, loisirs…) en collaboration avec l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et la Confédération nationale du tourisme (CNT), et le programme «Go Siyaha» de soutien des entreprises touristiques. Ces initiatives visent à renforcer les compétences du capital humain, élever les standards de qualité des services et soutenir les entreprises du secteur pour accroître leur compétitivité.

Une convention spécifique a été conclue pour l’édification du Parc d’exposition de Rabat, une structure de premier plan qui nécessitera un investissement d’un milliard de dirhams, dont une grande contribution du Conseil de la région (environ 400 millions de dirhams). Arrimé aux grands projets de la région, tels que la Tour Mohammed VI, le Grand Théâtre, la Corniche et l’aménagement de la Vallée du Bouregreg, le Parc d’exposition viendra renforcer l’attrait de la capitale pour les événements nationaux et internationaux et compléter l’offre de la région en matière d’infrastructures.