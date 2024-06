Tourisme: le Maroc met le cap sur le marché chinois

Le Maroc cible les touristes chinois. Cette volonté a été au centre des discussions lors d’une rencontre entre la ministre du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et son homologue chinois, vice-ministre de la culture et du tourisme de la Chine, Quan Rao. L’objectif est de renforcer les liens touristiques entre les deux pays, souligne le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

«Lors de cette rencontre, Quan Rao a mis l’accent sur l’intérêt croissant des touristes chinois pour le Maroc, évoquant la possibilité de nouvelles liaisons aériennes pour faciliter les voyages entre les deux pays. Fatim-Zahra Ammor, quant à elle, a insisté sur l’importance des investissements chinois dans le secteur touristique marocain, particulièrement en prévision des événements sportifs majeurs à venir», lit-on.

Ammor a également invité les tour-opérateurs chinois à inclure davantage le Maroc dans leurs offres, permettant ainsi aux touristes chinois de découvrir les diverses expériences que le pays a à offrir, allant de la richesse culturelle aux vastes déserts, en passant par les plages idylliques. Pour promouvoir davantage cette collaboration, des missions en Chine seront organisées afin de sensibiliser les investisseurs et les principaux acteurs du tourisme.

«À l’issue de cette réunion, les deux parties ont convenu de la formation d’un groupe de travail chargé de suivre les recommandations émises, assurant ainsi une mise en œuvre efficace des initiatives proposées», lit-on encore.

Ayant enregistré un pic de 180.000 arrivées de touristes chinois en 2019, après avoir accueilli 170.000 visiteurs en 2018, le Maroc a dû faire face à la pandémie de la Covid-19 qui a sévèrement impacté ce marché. La fermeture des frontières a provoqué une chute brutale du nombre de touristes chinois, avec seulement 27.979 arrivées en 2022. Cependant, les chiffres de 2023 montrent une reprise encourageante avec 59.719 touristes.

Ce marché est d’une importance stratégique pour le secteur touristique marocain. La Chine, avec une population de plus de 1,4 milliard d’habitants et une économie puissante, compte un nombre croissant de citoyens appartenant à la classe moyenne. Les prévisions pour 2030 sont révélatrices à plus d’un titre: sur les 1,32 milliard de touristes internationaux attendus, près de 19% devraient provenir de Chine.