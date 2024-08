À la découverte du Maroc, des touristes exultent de joie à Tanger

Plusieurs touristes étrangers venus visiter le Maroc pour la première fois, ont exprimé leur admiration quant à l’ambiance estivale qui règne dans plusieurs villes. Depuis Tanger, plusieurs ont déclaré qu’ils étaient heureux de passer leurs vacances d’été au Maroc.

Dalal, une jeune femme d’origine algérienne qui vit en France et qui visite le Maroc pour la première fois avec les membres de sa famille n’arrive pas à contenir sa joie. «J’habite en France, je suis d’origine algérienne. C’est la première fois que je viens ici au Maroc. Les gens sont sympathiques et très accueillants. Tous ceux qui vous disent que les Marocains n’aiment pas les Algériens, ce n’est pas vrai. C’est tout le contraire. Ce sont des gens très respectueux. J’ai beaucoup aimé le Maroc et l’été prochain je compte revenir. Je suis allé en Tunisie, en Espagne, mais le Maroc est le meilleur. J’ai aimé le couscous, bissara, rfissa. La cuisine marocaine est un pur délice» a-t-elle confié.

Pour sa part, Jennifer, une touriste française, pour la première fois à Tanger, dit avoir clairement adoré cette ville du Nord. «C’est la première fois que je visite la ville de Tanger. Nous sommes arrivés il y a quatre heures. Nous avons beaucoup marché et pour le moment j’ai adoré. J’adore la médina, on va bientôt aller manger, j’ai hâte…»

Lire aussi : Tourisme interne: la hausse des prix ralentit la haute saison

Noureddine, touriste des Iles Comores marié à une Tangéroise, revient à Tanger après une absence qui a duré une dizaine d’années. Il a tout de suite remarqué le progrès et tout ce qui s’est amélioré dans cette cité. «Tanger, c’est magnifique. J’ai de la famille ici. Je suis marié à une Tangéroise. C’est la deuxième fois que je viens ici. Ça fait dix ans que je n’étais pas venu et j’ai remarqué que cela avait beaucoup évolué. Le port et la marina, c’est super beau», a-t-il témoigné, ravi.

Ruby, une jeune étudiante française ne manque pas de constater que Tanger «est une ville multiculturelle, très ouverte sur le monde et enrichissante pour les étudiants».