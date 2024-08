Tourisme interne: la hausse des prix ralentit la haute saison

La hausse des prix du tourisme interne est devenue une source de frustration pour de nombreux consommateurs marocains, rendant leurs vacances dans leur pays inaccessibles pour un grand nombre d’entre eux, indique le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

L’hebdomadaire souligne que le coût de l’hébergements, des activités et des services touristiques ont fortement grimpé, souvent sans justification apparente, ce qui a créé un fossé entre les offres proposées aux touristes étrangers et celles pour les Marocains.

C’est pourquoi la Fédération marocaine des droits des consommateurs a tenu à alerter les autorités sur la situation qui prévaut actuellement, et dénonce l’état du marché, «où la cupidité semble avoir pris le dessus sur l’éthique».

«Selon l’organisation, de nombreux opérateurs touristiques exploitent sans vergogne les consommateurs marocains en leur offrant des services de qualité inférieure à des prix exorbitants», écrit le magaine.

La Fédération souligne que cette situation a poussé un nombre croissant de touristes marocains à préférer dépenser leur argent dans des pays étrangers, où les prestations, similaires, se trouvent à des tarifs bien plus compétitifs.

En plus de dénoncer ces dérives, la Fédération propose aussi des solutions pour redresser la situation, et «appelle notamment à la création de parcs touristiques dans les plages, les montagnes, et l’intérieur du pays, afin de rendre le tourisme intérieur plus attractif et accessible. De plus, elle préconise l’établissement d’une institution indépendante chargée de surveiller la qualité des services touristiques», explique L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

Il faut aussi, relaie le magazine, «lutter contre des prestataires peu scrupuleux en renforçant les conditions d’obtention des agréments touristiques, en liant ces derniers à des exigences strictes de formation et de continuité dans la qualité du service».

La Fédération suggère par ailleurs «une participation active des représentants des consommateurs aux commissions de classement des établissements touristiques, un rôle jusqu’ici réservé aux représentants des artisans».

Enfin, une proposition audacieuse est suggérée: aligner les prix des services touristiques pour les Marocains sur ceux proposés aux touristes étrangers, afin de rendre leurs vacances dans leur pays plus accessibles.