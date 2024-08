Un jour, une plage | Boutalha, la perle cachée de Dakhla qui enchante locaux et touristes

La plage de Boutalha, située à quatorze kilomètres du nord de Dakhla, séduit par sa beauté naturelle et son atmosphère paisible. Les locaux y trouvent un refuge loin de l’agitation du quotidien, tandis que les touristes, souvent en quête d’authenticité et de dépaysement, sont immédiatement conquis par la sérénité qui émane de cet endroit où la nature est reine.

«La beauté naturelle de cette plage est incroyable. Les enfants aiment aussi y passer du temps, profitant de l’espace pour courir, jouer dans le sable, et explorer les environs. Ils s’amusent à construire des châteaux de sable», confie une habitante de Dakhla.

Les visiteurs venant d’autres villes, dont Taroudant, ne sont pas en reste lorsqu’il s’agit de chanter les louanges de Boutalha. «Cette plage est magnifique, avec son sable doré et son horizon sans fin. Les gens ici sont extrêmement accueillants, ce qui rend l’expérience encore plus agréable», partage ce touriste.

Un autre estivant venu de Casablanca a également été charmé par la sérénité qui règne sur la plage de Boutalha. «L’endroit respire la tranquillité, loin du tumulte de la vie urbaine, ce qui permet vraiment de se déconnecter et de se ressourcer. L’atmosphère ici est différente de ce que l’on peut trouver à Casablanca. À Dakhla, on sent une harmonie parfaite entre la nature et les habitants. L’air est pur, et chaque coin semble offrir une nouvelle vue à couper le souffle. Que ce soit pour se détendre sur la plage, se promener le long du littoral, ou simplement admirer les paysages, Dakhla offre une expérience unique», fait-il observer.