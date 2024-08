Un jour, une plage | Cap de l’eau, le terrain de jeu des plongeurs, pêcheurs et acrobates des falaises

Nichée entre des montagnes escarpées et les eaux cristallines de la Méditerranée, la plage Cap de l’Eau, ou Ras El Ma comme elle est appelée localement, est une destination encore méconnue du grand public, mais bien aimée des initiés. Située à seulement 20 kilomètres à l’ouest de Saïdia, la perle bleue du Nord et à une soixantaine de kilomètres de Nador, ce petit village de pêcheurs est une invitation à la découverte, procurant aux visiteurs repos et émerveillement.

Ras El Ma n’est pas qu’une simple plage, c’est un lieu où la nature et l’homme semblent s’être concertés pour créer un coin de paradis terrestre. Pour les amateurs de plongée sous-marine, la zone dite «Les Roches» est un véritable sanctuaire. Ses eaux d’un bleu azur, d’une clarté exceptionnelle, abrite un monde aquatique foisonnant exceptionnel que les plongeurs, venus des quatre coins du Maroc et de l’étranger, explorent avec passion. Non loin, les téméraires plongeurs des falaises offrent un spectacle rare de belles acrobaties éthérées et délicates, réconciliant air et eau et plongeant avec audace depuis des hauteurs vertigineuses, ajoutant une touche d’adrénaline à ce décor idyllique.

Les pêcheurs à la ligne, quant à eux, trouvent dans le Cap de l’Eau un terrain de jeu idéal. Ici, la patience est souvent récompensée par des prises généreuses dans ce bras de mer resté naturel et considéré comme très poissonneux. Sur place, les vacanciers craquent midi et soir, aux repas, pour les fritures de poissons, les beaux homards bien en chair et autres fruits de mer qui riment avec l’été. Sans oublier notamment les fameuses sardines de la région, fraiches et charnues, délicatement grillées sur du feu de bois.

Alors que, non loin, la célèbre plage de Saïdia attire chaque été une foule immense, Cap de l’Eau reste une échappatoire pour ceux qui recherchent calme et sérénité. Les familles locales y plantent leurs tentes sur les plages de sable doré, les enfants construisent des châteaux de sable et jouent en toute sécurité, tandis que les parents profitent du soleil dans une ambiance détendue et conviviale. C’est un lieu où le temps semble s’être arrêté, où les seuls bruits sont ceux des vagues et des rires.

À Cap de l’Eau, le village n’est pas simplement un lieu de vacances, mais une expérience en soi. «J’adore cet endroit, je viens ici chaque été avec mes amis ou ma famille. L’ambiance est incroyable, et les jeunes qui font des acrobaties ajoutent une touche spéciale à cette plage magnifique. Franchement, je recommande à tout le monde de venir découvrir Cap de l’Eau», confie Farid de Larache, un habitué des lieux.

De Marrakech à Fès, en passant par Rabat, nombreux sont ceux qui n’hésitent pas à parcourir des centaines de kilomètres pour profiter de ce joyau caché. «Aujourd’hui, je suis venu avec mes amis de différentes villes pour découvrir cette belle région. C’est notre première fois à Cap de l’Eau, et nous avons été agréablement surpris par la beauté naturelle de l’endroit. La plage est magnifique, les gens sont accueillants, et l’ambiance est conviviale», partage un visiteur de Marrakech, n’ayant pas regretté les dix heures de route en voiture nécessaires pour le trajet. Mais son séjour valait l’affaire, confie-t-il.