Un jour, une plage | PK25 à Dakhla, un paradis caché entre mer et désert

À 25 kilomètres au nord de la ville de Dakhla, le long de la route côtière, se trouve la plage de Trouke, un trésor naturel peu connu qui charme tous ceux qui ont la chance de le découvrir. Bordée par l’océan Atlantique et entourée d’un paysage à couper le souffle, cette plage est devenue une destination privilégiée pour les habitants, les touristes, et les amateurs de sports nautiques.

Plus connue sous le nom de PK25, cette plage de Dakhla est réputée pour sa propreté exemplaire et sa sécurité, ce qui en fait un lieu de choix pour les familles. «En tant qu’habitants de Dakhla, nous remarquons la présence des équipes de protection civile, ainsi que des maîtres-nageurs qui veillent au confort des baigneurs. Nos enfants surtout peuvent jouer en toute tranquillité et nous, parents, pouvons être rassurés», déclare un local.

Le site a été soigneusement aménagé par les autorités pour offrir un environnement sécurisé et agréable. Grâce à la vigilance constante des équipes de sécurité, les visiteurs peuvent se détendre en toute quiétude, loin du stress de la vie urbaine.

Les amateurs de plein air peuvent y pratiquer la pêche, la planche à voile, ou tout simplement se prélasser au soleil. Une activité emblématique de la région, le «safari coquillage», attire également les curieux, prêts à explorer la faune marine locale.

Lire aussi : Dakhla, une destination de choix pour la pratique du tourisme balnéaire et saharien

La renommée de la plage PK25 dépasse les frontières de la région, attirant des touristes de tout le pays et même de l’étranger. Un visiteur venu de Casablanca confie être tombé sous le charme de la région. «C’est un endroit splendide avec de beaux panoramas, une bonne organisation, et un sentiment de sécurité. Je recommande vivement à tout le monde de visiter la ville de Dakhla et la plage PK25, qui est l’une des plus belles du Royaume», partage-t-il.

Cet engouement pour la plage de Dakhla s’explique par la qualité des services offerts, la beauté naturelle des lieux, et l’ambiance sereine qui y règne. Que l’on vienne pour un week-end en famille, pour pratiquer un sport nautique, ou simplement pour se ressourcer loin du brouhaha de la ville, cette plage est une invitation à la découverte et à la détente.