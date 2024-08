Un jour, une plage | Saïdia, un paradis estival prisé par les vacanciers

La plage de Saïdia, surnommée «la Perle bleue», est une destination incontournable pour les amateurs de soleil et de mer. (M.Chellay/Le360)

À 40 kilomètres de Oujda, la plage de Saïdia, surnommée «la Perle bleue», est une destination incontournable pour les amateurs de soleil et de mer. Avec son sable fin s’étendant sur plus de 14 kilomètres le long de la côte méditerranéenne du Maroc, elle attire des visiteurs venus de tous horizons.

«Saïdia, c’est notre rendez-vous de l’été. On vient pour l’ambiance et pour la paix que l’endroit dégage. Les gens sont accueillants et le cadre est juste sublime», confie ce touriste, les pieds enfouis sous le sable chaud.

Les familles, les groupes d’amis, tous se retrouvent sous le soleil généreux, partageant rires et souvenirs. Et les amateurs de sensations fortes ne sont pas en reste, avec un large éventail d’activités telles que le jet-ski et la voile… Chacun peut y trouver son compte.

Les commerces locaux tirent aussi profit de l’afflux touristique. Les restaurants de bord de mer offrent une gastronomie riche, mettant en avant les produits locaux. «Les touristes adorent nos plats de poissons frais. C’est une fierté de partager un peu de notre culture culinaire», partage ce restaurateur.