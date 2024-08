Un jour, une plage | Laâyoune à l’heure d’été: entre sports et traditions à Foum El Oued

Dès le lever du soleil, la plage Foum El Oued de Laâyoune s’anime. Les enfants courent vers le rivage, seaux et pelles à la main, prêts à ériger les plus impressionnants châteaux de sable. Pendant ce temps, d’autres jeunes s’organisent pour des matchs de football ou de tennis sur le sable chaud.

«Chaque jour, je viens jouer au football ici. C’est devenu une véritable routine estivale, et un moment que j’attends avec impatience. Le matin, dès que le soleil commence à réchauffer le sable, nous nous retrouvons entre amis pour des parties endiablées de football. Le cadre est parfait: la plage offre un espace ample et dégagé, et l’air marin apporte une sensation de fraîcheur bienvenue», confie un jeune garçon de dix ans, le ballon sous le bras.

À mesure que la journée avance, la plage se pare de parasols multicolores. Les familles se réunissent pour partager des repas, discuter et se détendre. Et à l’approche de la soirée, l’ambiance se transforme en un tableau familial plus intime. Les nattes se déploient et les théières se remplissent. «La préparation du thé est un moment de partage essentiel pour nous. Autour de ce rituel, nous échangeons des histoires, planifions pour les jours à venir et rions ensemble», explique ce trentenaire.

«Ces soirées sur la plage sont magiques. Elles nous permettent de nous reconnecter avec nos amis et notre famille dans un cadre détendu et joyeux», ajoute un autre résident, alors que des rires d’enfants résonnent en arrière-plan.