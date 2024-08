Un jour, une plage | Tahaddart, le spot pour toute la famille

À une dizaine de kilomètres en direction de Tanger, en venant d’Asilah, l’embouchure de l’Oued Tahaddart est un site balnéaire très prisé en cette période estivale. Le lieu est apprécié pour ses couchers de soleil et son rivage étendu. Les estivants, des locaux surtout, l’apprécient pour la baignade sécurisée qu’elle offre aux enfants. «Les gens ont pour habitude de venir ici en famille. La plage y est propre et on profite bien de nos moments de villégiature ici. Tout le monde est respectueux et les familles sont à la recherche de ce genre d’ambiance», s’enthousiasme Mehdi Ben Ali, un estivant tangérois.

À Tahaddart, là où l’oued rencontre l’océan, se forment des piscines naturelles où les enfants aiment se rafraîchir. Néanmoins, la surveillance des parents est de mise. «Cette plage est belle, mais la mer y est un peu dangereuse. J’ai l’habitude de m’y rendre depuis une trentaine d’années. Mais il faut savoir que lorsque la marée est haute, il y a risque de noyade. Il faut faire très attention», prévient Saïd Belkhadir, amateur de pêche à la ligne.

Younès, un habitué de l’endroit, se plaint plutôt du manque de civisme des estivants qui affluent en grand nombre. «Cette année, j’ai remarqué qu’il y avait un manque de civisme sidéral. Les gens mangent et laissent traîner leur détritus sur la plage. C’est inacceptable. Il est encore une fois nécessaire de sensibiliser les gens à la question de propreté des plages, car il faut absolument préserver ce beau site», déplore ce Tangérois.

Même son de cloche chez cet autre amoureux de cette plage. «C’est une plage sûre et les gens aiment y venir en famille. Seul hic: les gens ne fournissent pas assez d’efforts pour préserver la propreté des lieux».