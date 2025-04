Berrechid: la campagne de libération de l’espace public se poursuit

Le gouverneur de la province de Berrechid, Noureddine Ouabbou, vient de lancer une vaste campagne de libération du domaine public dans plusieurs zones de la ville de Berrechid, de la localité de Soualem et de Deroua.

«Pour accomplir cette mission et rétablir l’ordre sur les lieux, il a mobilisé des agents des autorités locales, des services des forces auxiliaires, de la gendarmerie royale et de la police», indique Assabah de ce jeudi 10 avril.

L’initiative du gouverneur de la province de Berrechid est intervenue en réponse à plusieurs voix qui se sont élevées dans la région, appelant les autorités compétentes à lutter contre l’occupation illégale et anarchique de l’espace public dans plusieurs zones de la ville de Berrechid, de la localité de Soualem et de Deroua.

Le mercredi, fait remarquer Assabah, cette campagne de libération du domaine public se poursuivait avec rigueur dans les localités de Soualem et de Deroua où des commerçants et des cafetiers ont répondu à l’appel, en coopérant dans ce cadre avec les autorités compétentes.

Cependant, poursuit Assabah, certains commerçants et cafetiers craignent que cette campagne ne soit sélective, en «fermant les yeux» sur les dépassements de certaines pratiques d’occupation illégale et anarchique de l’espace public et en brandissant les lois pour déloger les autres.

Dans ce sens, ces commerçants et cafetiers soulignent que la législation doit s’appliquer à tous, et que toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation doivent être traitées de manière identique.