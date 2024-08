Agadir: enfin ouvert, le parc urbain Al Inbiâat séduit habitants et touristes

Le parc urbain Al Inbiâat réalisé pour un budget de 150 millions de dirhams et étendu sur une surface de 20 hectares a récemment ouvert ses portes à Agadir. Équipé de terrains de sport, d’aires de jeux pour enfants, de fontaines, d’arbres divers, ainsi que de commodités sanitaires et commerciales, ce parc représente un nouveau souffle pour la région Souss Massa. Il est devenu, en un laps de temps, un lieu de détente incontournable pour les familles résidant à Agadir qui attendaient avec impatience son ouverture, mais aussi pour les touristes marocains et étrangers.

Les Gadiris, interrogés par Le360, saluent ce nouvel ajout aux infrastructures de la ville, notamment dans un contexte où les espaces verts étaient rares. «Nous sommes très contents de l’ouverture de ce nouveau parc ainsi que d’autres, qui apportent une valeur esthétique à notre belle ville. Ces espaces sont essentiels pour offrir un lieu de détente aux résidents et j’espère que leur qualité sera maintenue», déclare Jamal El Bahi, un habitant.

«Cependant, il y a un problème: pour l’instant il n’y a pas de bancs pour s’asseoir. Ce qui m’inquiète aussi, c’est l’entretien futur de ces espaces. Sans maintenance, tout cela risque de se dégrader rapidement», commente-t-il. Pour cela, les usagers du parc recommandent l’installation de caméras de surveillance pour protéger ses équipements et préserver sa beauté et sa propreté en permanence.

Les concepteurs du projet ont pris en compte la typologie des arbres et des plantes adaptés au climat ensoleillé d’Agadir, ainsi, diverses espèces d’arbres, dont le palmier qui ne représente que 5% du couvert végétal, ont été plantées pour offrir suffisamment d’ombre aux visiteurs. Le tout sera irrigué avec des eaux retraitées conformément aux directives appelant à la rationalisation de l’usage de cette ressource qui se fait de plus en plus rare. «J’espère que les visiteurs du parc éviteront de piétiner ou de s’asseoir sur les espaces verts pour préserver leur qualité et que cet endroit reste toujours aussi agréable qu’à son inauguration», partage l’un des visiteurs locaux.

L’accès au parc, qui relie le centre-ville à la zone touristique, est facilité par plusieurs entrées, accessibles tant aux voitures qu’aux piétons, situées sur le boulevard Hassan II, le boulevard Mohammed V et le boulevard de la Résistance. Un parking souterrain a été aménagé, en respectant l’esthétique du site. D’autres aménagements sont également prévus pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que des terrains de proximité en gazon synthétique, des terrains de basket-ball et de volley-ball, et des parcours pour les amateurs de marche et d’autres sports individuels ou collectifs.

Le projet du parc Al Inbiâat ne se limite pas seulement à l’aspect environnemental: il compte également dynamiser l’économie locale en créant environ 40 commerces au centre-ville. Il s’intègre aussi parfaitement dans le paysage culturel d’Agadir vu son emplacement entre d’une part le Grand Théâtre, et d’autre part le Théâtre de Verdure de plein air et la nouvelle bibliothèque.