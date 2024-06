Agadir: inauguration de Danialand, un nouveau parc de divertissement aquatique, en présence de Aziz Akhannouch

Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement, Saïd Amzazi, wali de la région Souss-Massa, et Karim Achengli, président du Conseil de la région Souss-Massa, lors de l'inauguration du parc aquatique Danialand, à Agadir, le 21 juin 2024. (M. Oubarka / Le360)

Le vendredi 21 juin, le parc de divertissement aquatique Danialand a ouvert ses portes, une bonne nouvelle pour l’offre touristique à Agadir. La cérémonie d’ouverture de ce projet s’est déroulée en présence notamment de Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement et président du Conseil communal d’Agadir, de Saïd Amzazi, wali de la région Souss-Massa et gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, et de Karim Achengli, président du Conseil de la région Souss-Massa.

S’étendant sur une superficie globale de 5 hectares, ce parc propose une variété d’attractions de dernière génération, notamment une rivière lente d’environ 1 kilomètre de longueur et une Aqua Tower de 16 mètres de haut.

Cet espace de divertissement, qui apporte une nouvelle dynamique à l’offre touristique de la ville d’Agadir et de sa région, dispose également de plusieurs restaurants offrant diverses spécialités et options de restauration rapide. Il propose aussi des spectacles interactifs incluant des performances d’acrobates, des motos à grande vitesse ainsi que des équipes d’animations nationales et internationales.

Dans une déclaration pour Le360, Taïb Yadouche, directeur adjoint du parc, a indiqué que ce projet innovant en matière d’animation touristique jouera un rôle crucial dans le renforcement de l’attractivité de la ville d’Agadir, faisant de cette dernière une destination idéale pour les familles, et contribuera à la croissance économique en créant des emplois au profit des jeunes.