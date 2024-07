Casablanca. Voici où en sont les travaux de remise à niveau et d’extension du Parc sportif Al Qods à Sidi Bernoussi

Depuis le lancement des travaux et sa remise à niveau en février dernier, le Parc sportif Al Qods, connu sous le nom de «Goodyear», est un chantier en perpétuelle transformation. Chaque jour, des dizaines d’ouvriers s’activent pour redonner vie à cet espace qui, depuis des années, sert de lieu de détente et de promenade aux habitants de Sidi Bernoussi.

À ce jour, 70% du projet sont déjà réalisés, avec une date de finalisation fixée à la fin juillet. C’est ce que confirme Saïd Sabri, président de l’arrondissement de Sidi Bernoussi, dans une déclaration pour Le360. Le parc, déjà apprécié pour ses espaces verts et ses installations sportives, est en train de subir une transformation qui le positionnera comme un pilier de la vie communautaire et sportive de la région.

«C’est l’un des endroits les plus prisés par les habitants. Il y a des espaces verts magnifiques où les enfants peuvent jouer en toute sécurité. Les espaces de sport sont bien équipés, ce qui va attirer de nombreux sportifs amateurs. D’après ce que je vois, les bancs sont bien répartis. Je pense qu’il faudrait en ajouter davantage à Sidi Bernoussi pour que plus de gens puissent en profiter», partage un résident.

Un autre riverain ajoute: «Ce parc est un véritable joyau à Sidi Bernoussi. Ce que j’apprécie le plus, ce sont les différentes options sportives disponibles. Que ce soit pour une séance de jogging matinale ou une partie de football et de basketball entre amis, il y aura toujours quelque chose à faire. Les espaces s’avèrent propres et bien organisés. C’est un endroit idéal pour se détendre tout en restant actif. Les enfants vont sûrement adorer y venir pour jouer et faire du sport.»