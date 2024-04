Casablanca: premières indiscrétions sur le futur grand parc, en lieu et place des Carrières centrales

Le dimanche 7 avril dernier, Karim Glaïbi, premier vice-président de la commune de Aïn Sebaâ, a confirmé sur 2M des informations relatives au projet de la Commune de Casablanca de transformer le plus ancien bidonville de Casablanca, les Carrières centrales, en un parc géant.

Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire Al Watan Al An, à paraître le jeudi 11 avril prochain, le président de l’arrondissement de Hay Mohammadi, Youssef Rkhiss, a quant à lui livré de premières indiscrétions sur ce projet, très attendu des Casablancais.

Bien qu’il relève administrativement de l’arrondissement de Aïn Sebaâ, le lotissement qui abritait les Carrières centrales se trouve à Hay Mohammadi, a précisé le président de cet arrondissement, Youssef Rkhiss, sur Al Watan Al An.

Selon cet élu, le lotissement est resté inexploité depuis la démolition du bidonville, en 2009: «le wali de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, s’est concerté avec l’ensemble des parties prenantes pour la concrétisation de la décision de l’autorité publique, consistant à construire dans ce lotissement le plus grand parc de Casablanca», a-t-il précisé.

Selon Youssef Rkhiss, les parties prenantes à ce projet examinent désormais une étude pour sa réalisation, et son édification devrait être inclue dans le plan d’aménagement de l’arrondissement de Aïn Sebaâ, prévu cette année.

Karim Glaïbi, premier vice-président de la commune de Aïn Sebaa, avait annoncé que la Société de développement local (SDL) Casablanca Baia avait reçu une approbation pour la conduite de ce projet.

La SDL sera amenée à concevoir et à étudier des plans afin de transformer ce terrain de 33 hectares en un grand parc. En plus de ses espaces verts, ce parc devrait inclure des installations récréatives et des attractions culturelles.