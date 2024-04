Pendant le ramadan, et à l’ombre des eucalyptus, la forêt urbaine de Rabat ne désemplit pas

Durant ce ramadan, promeneurs, familles et sportifs fréquentent en grand nombre la forêt urbaine Ibn Sina à Rabat.

Dotée de pistes bien aménagées pour la marche et le running, ainsi que d’aires de sport et de jeux, la forêt compte une superficie de plusieurs centaines d’hectares plantés de divers types d’arbres, en particulier des eucalyptus et des pins.

Chaque jour, des sportifs, des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes consacrent une partie de leur temps libre à quelques kilomètres de marche ou de course, voire à des exercices physiques dans ce grand espace délimité par une clôture le long de plusieurs kilomètres.

La forêt urbaine Ibn Sina, plus connue sous le nom de «Forêt du Hilton», de l’ancien nom de l’établissement hôtelier qui la jouxte, demeure l’un des lieux les plus fréquentés de la capitale, attirant les promeneurs grâce à l’espace verdoyant et rafraîchissant qu’elle offre, à l’ombre de ses eucalyptus.

Les visiteurs de ce parc sont issus de toutes les catégories sociales: on peut y croiser le citoyen lambda, comme des personnalités politiques, des célébrités de l’univers du sport ou du spectacle, ainsi que des hommes et femmes du monde des lettres et de la culture.

Et pour parfaire ses arguments de séduction, le grand parc, qui ferme ses portes à 21h30, vient d’être réaménagé par les soins de la wilaya de la région de Rabat et de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), relevant du ministère de l’Agriculture, qui en assurent conjointement la tutelle.