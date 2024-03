Plongée au cœur du parc national de Khenifiss, un sanctuaire naturel unique entre mer, lagune et désert

La lagune de Khenifiss, ou Naïla, véritable joyau de biodiversité, attire chaque année des milliers de visiteurs, non pas pour le tourisme de masse, mais pour une expérience authentique au cœur de la nature. Les amateurs de sciences naturelles affluent pour observer le spectacle migratoire fascinant de quelque 25.000 oiseaux de pas moins de 211 espèces différentes, qui trouvent refuge dans cette oasis pour se nourrir, se reproduire et nidifier.

Le360 a capturé les merveilles de ce sanctuaire naturel. Entre les dunes de sable et les eaux tranquilles de la lagune, les touristes se mêlent aux pêcheurs locaux, tous éblouis par la rencontre harmonieuse entre le désert et la mer.

«C’est un espace où la nature est préservée dans toute sa splendeur, où l’on peut se ressourcer loin de l’agitation urbaine», confie un touriste interrogé par Le360 «Je suis un habitué de cet endroit depuis l’an 2000 et je reviens toujours avec plaisir. J’invite vivement les touristes à venir découvrir la lagune de Naïla et à faire le détour par El Ouatia qui vaut vraiment le coup.»

À bord de barques traditionnelles, les pêcheurs veillent à ne pas troubler la quiétude des oiseaux migrateurs, réduisant le bruit du moteur dès qu’ils s’en approchent. «La visite à l’intérieur de la réserve est d’une importance capitale, pour observer les oiseaux, d’une part, et profiter de la beauté naturelle unique qui unit la mer, le désert et les dunes de sable, d’autre part. De plus, l’avantage ici est que les pêcheurs sont toujours présents pour vous accompagner lors de l’excursion», déclare Salek Aouissa, président du Réseau association Khenifiss.

«Ce parc comprend trois biomes distincts: un biome marin, un biome lagunaire et un biome terrestre. La lagune de Khenifiss, au cœur même du parc national, s’étend sur une superficie de 65 kilomètres carrés et abrite de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs et de passage, tels que le flamant rose, le grand cormoran du Maroc, le tadorne casarca et le goéland», informe Youness Kasstib, directeur général du parc national. Et de conclure en soulignant que la diversité floristique, faunique et paysagère de ce site attire des touristes du Maroc et de l’étranger.