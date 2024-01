Laâyoune: à la découverte de l’Avenue Mohammed VI, cœur vibrant de la ville

L’avenue Mohammed VI de Laâyoune abrite plusieurs quartiers, dont le quartier «Maâtallah», construit dans les années 80 pour loger les habitants du quartier «Colomina», afin de donner plus d’espace à la place du Méchouar et au Palais des congrès sur ordre du défunt roi Hassan II.

Sa position stratégique en fait un lieu central pour les habitants et les visiteurs de Laâyoune, grâce aux aménagements réalisés par les autorités locales, notamment l’éclairage public qui couvre toute la ville, encourageant les résidents à fréquenter l’avenue de jour comme de nuit. Sans parler des commodités telles que des toilettes gratuites et des installations pour les personnes handicapées.

Des habitants de Laâyoune ont exprimé, pour Le360, leur amour pour cet endroit, qui constitue également un lieu de rencontre très fréquenté par les familles avec leurs enfants. Ces dernier profitent des aires de jeux et des équipements sportifs installés tout au long de l’avenue et qui sont accessibles à tous 24h24, avec une surveillance nocturne continue.

Récemment, l’avenue Mohammed VI a aussi vu l’émergence de nombreux projets, y compris l’installation de nombreuses agences bancaires et des cliniques privées de renom, sans oublier des cafés et des restaurants. Sous son charme, certains vont jusqu’à la comparer à de grandes voies connues du Royaume, telles que l’avenue Mohammed V à Rabat et l’avenue Hassan II à Agadir.