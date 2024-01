Laâyoune: comment les marchés types boostent, et modernisent, le commerce local

Quatre marchés types ont vu le jour à Laâyoune, répartis dans différents quartiers de la ville et offrant un environnement sûr, propre et gratuit pour les vendeurs.

La gratuité des services essentiels comme l’électricité et l’eau, ainsi que la présence d’installations telles que des mosquées et des établissements de restauration, rendent ces espaces attrayants pour les commerçants et les clients. «Ces marchés types, conçus pour améliorer l’expérience de vente et d’achat, apportent un soutien important aux marchands», fait observer un bénéficiaire.

«Grâce à ces espaces mis à notre disposition, nous pouvons désormais exercer notre activité de manière sécurisée. Nous avons constaté également une augmentation notable du nombre de clients, ce qui a contribué à consolider nos moyens financiers et à améliorer notre situation», note un autre bénéficiaire.

Hossine Hrama, président de l’association Amal pour le commerce et le développement social de Laâyoune, explique la vision derrière la mise en place de ces marchés: «La direction de ce marché a souhaité encadrer les vendeurs ambulants en leur proposant des espaces numérotés dédiés à leurs activités, dans un environnement sécurisé équipé de caméras de surveillance.»

Cette approche repose principalement sur les principes de gratuité et de simplification administrative. «Les bénéficiaires n’ont qu’à présenter une copie de leur carte d’identité nationale pour obtenir un espace de vente dans les cours des marchés modèles. Cela leur permet de bénéficier de l’ensemble des services offerts par le marché sans frais, y compris l’accès aux lieux de culte et aux installations sanitaires. De plus, cela favorise la proximité entre les clients et les vendeurs, ainsi que l’accès aux services proposés par les cafés et les restaurants présents sur le marché et qui font également l’objet d’une stricte surveillance sanitaire de la part de l’administration», conclut-il.