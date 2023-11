Développement agricole: deux projets structurants pour Laâyoune

Le ministre de l'Agriculture, Mohammed Sadiki, a effectué le samedi 4 novembre 2023, une visite de terrain dans les provinces de Laâyoune et Boujdour, pour l’inauguration de deux projets agricoles qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green et du nouveau modèle de développement des provinces du sud.

Le ministre de l’Agriculture, Mohammed Sadiki, a effectué le samedi 4 novembre 2023, une visite de terrain dans les provinces de Laâyoune et Boujdour, pour l’inauguration de deux projets agricoles qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green et du nouveau modèle de développement des provinces du sud.

A Foum El Oued, relevant de la province de Laâyoune, le ministre a présidé l’inauguration d’une unité de traitement du lait et de production de yaourt, indique le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du lundi 6 novembre. D’un investissement total de près de 46 millions de dirhams, l’unité est installée sur une superficie de 3000 mètres carrés. Elle comprend des équipements pour le traitement du lait de vache et la production de yaourt.

A Foum El Oued, le ministre a également visité une unité de production d’aliment de bétail gérée par une coopérative agricole laitière. D’un investissement global qui s’élève à 8 millions de dirhams, bénéficiant d’une subvention du Fonds de développement agricole (FDA) de 0,8 millions de dirhams, ce projet est installé sur une superficie de 1000 mètres carrés,

Au niveau de la commune territoriale de Gueltat Zemmour, province de Boujdour, le ministre a procédé à l’inauguration du projet d’aménagement hydro-agricole sur une superficie de 250 hectares. D’un investissement total de 121,36 millions de dirhams, ce projet, équipé en panneaux photovoltaïques, porte sur l’irrigation de 250 hectares de maïs fourrager et vise à valoriser l’eau d’irrigation, à augmenter la production laitière de 11 millions de litres supplémentaires et à produire 15 000 tonnes supplémentaires d’aliments de bétail. Il permettra également de créer une valeur ajoutée agricole estimée à 22 millions de dirhams, d’améliorer le revenu des agriculteurs et de créer 18 000 jours de travail.

Le projet comprend la construction et l’équipement de 6 puits à une profondeur de 320 mètres, la construction de 3 bassins de stockage de l’eau d’irrigation, l’équipement interne de l’exploitation agricole avec un système d’irrigation localisée sur 250 hectares, la construction et l’équipement d’une station de pompage, de filtration et d’engrais, la construction d’un atelier, l’aménagement de pistes internes et de la clôture extérieure, ainsi que l’aménagement hydro-agricole pour l’irrigation des arbres d’acacia (brise-vent).