Société

Les professionnels du gaz butane lèvent leur préavis de grève

Des bouteilles de gaz butane.

Revue de presseÀ l’issue d’une rencontre avec des représentants gouvernementaux, l’Association professionnelle des dépositaires grossistes et distributeurs de gaz butane annonce la suspension de son mouvement de grève, qui devait se tenir ces 21 et 22 avril. Cette discussion a eu pour résultats des appels au sens de la responsabilité collective, et des promesses de solutions durables. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 19/04/2026 à 18h02

L’Association professionnelle des dépositaires grossistes et distributeurs de gaz butane lève sa menace d’un arrêt de travail, initialement prévu ces 21 et 22 avril, à la suite d’une réunion de haut niveau avec des responsables gouvernementaux. Dans un communiqué, la fédération précise que cette décision, prise en réponse aux appels à la responsabilité nationale, fait suite à une invitation formelle des autorités compétentes pour l’organisation d’une rencontre élargie à plusieurs responsables gouvernementaux et représentants de cette profession.

Au cours de ces échanges, les professionnels de la filière de distribution de gaz butane ont exposé les problématiques auxquelles ils sont confrontés, dont, avant tout, la réduction de leurs marges bénéficiaires, les difficultés de gestion logistique dans les dépôts de stockage, de même que des contraintes structurelles dues à cette activité pourtant vitale au quotidien, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 20 avril. Les représentants gouvernementaux présents à cette réunion «ont fait preuve d’un sens de l’écoute attentif, et d’une réelle compréhension des préoccupations exprimées», tout en formulant des engagements jugés «sérieux» et «raisonnables», indique le communiqué de la fédération.

Ces promesses permettent d’entrevoir des solutions opérationnelles, tant immédiates que futures, à même de «garantir la continuité du secteur dans des conditions adaptées». En conséquence, l’Association professionnelle des dépositaires grossistes et distributeurs de gaz butane s’engage à «assurer un approvisionnement régulier des citoyens en gaz butane, tout en poursuivant le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes en vue d’aboutir à des réponses définitives aux problèmes persistants des professionnels de la filière».

Tout en appelant à ne pas interrompre la mise à disposition dans les commerces et autres lieux de distribution de ce produit essentiel, la fédération a également tenu à insister sur la situation alarmante que traversent les distributeurs, confrontés à «une hausse continue des coûts d’exploitation —transport, maintenance, charges salariales— sans oublier les augmentations récurrentes du prix du gazole, qui menacent directement la pérennité de leur activité», relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Le président de l’Association professionnelle des dépositaires grossistes et distributeurs de gaz butane, Mohamed Benjelloun, a rappelé au cours de cette réunion que le prix du gaz butane, un produit subventionné, dont l’usage et l’utilisation sont réglementées par l’État, ne peut être modifié par les distributeurs sans l’accord explicitement formulé par des instances gouvernementales compétentes en la matière.

Par Hassan Benadad
Le 19/04/2026 à 18h02
#Gaz butane#Association professionnelle des dépositaires grossistes et distributeurs de gaz butane#Grève#Préavis de grève

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