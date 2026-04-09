Gaz butane: les grossistes suspendent l’approvisionnement pendant 48 heures

Au Maroc, la tension monte dans l’activité de la distribution de gaz butane. L’association professionnelle des distributeurs de gaz en gros a annoncé la suspension de ses activités de distribution pour une durée de 48 heures, prévue les 21 et 22 avril, avec la possibilité de prolonger ce mouvement si ses revendications sont encore ignorées. Malgré cet arrêt, les dépôts resteront ouverts afin de permettre aux citoyens de s’approvisionner, dans la limite des bonbonnes disponibles, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 10 avril.

Cette décision, prise mercredi dernier, intervient dans un contexte jugé particulièrement préoccupant par les professionnels du secteur. Les distributeurs dénoncent une hausse continue des coûts liés à leur activité, notamment le transport, la maintenance et les salaires. À cela, s’ajoutent les augmentations successives, ainsi que celles attendues, du prix du gasoil, qui pèsent lourdement sur la viabilité économique de cette profession essentielle. Selon l’association, ces pressions financières compromettent directement la continuité d’un service nécessaire à la population.

Les représentants de cette activité insistent sur le fait que cette mesure n’a pas été prise à la légère. Elle serait le résultat de multiples tentatives de dialogue restées sans réponse. À travers cette mobilisation, les distributeurs entendent alerter l’opinion publique et les autorités sur leur situation, qu’ils jugent critique et qui menace, à terme, l’approvisionnement régulier des consommateurs en gaz, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Ce mouvement de protestation s’inscrit également dans un climat de frustration croissante face à ce que l’association décrit comme une absence totale de réaction des autorités concernées. Les courriers adressés aux différentes parties compétentes, qu’il s’agisse de la question des marges bénéficiaires ou de la nécessité d’un soutien financier adapté à la flambée des coûts de distribution, seraient restés sans suite. Même les sollicitations adressées aux grandes entreprises du secteur n’auraient suscité aucune réponse. En conclusion, l’association affirme maintenir la porte ouverte au dialogue. Elle se dit prête à s’engager dans toute initiative sérieuse et responsable susceptible d’aboutir à des solutions équitables, garantissant à la fois la dignité des distributeurs et la continuité du service pour les consommateurs.