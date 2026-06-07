Société

Rabat: vers l’émergence d’un nouveau pôle urbain au quartier Océan

Entre gravats et engins de chantier, le quartier Océan change de visage, alimentant les hypothèses sur la naissance d’un nouveau quartier moderne en front de mer. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 07/06/2026 à 09h32

VidéoDepuis près de deux ans, le quartier Océan à Rabat connaît d’importants travaux de démolition et de réaménagement. Une transformation qui alimente les spéculations sur l’émergence d’un nouveau quartier moderne face à l’Atlantique.

À Rabat, le quartier Océan est engagé dans une profonde mutation urbaine qui pourrait, à terme, redessiner une partie du front de mer de la capitale. Situé dans un emplacement stratégique face à l’Atlantique, ce secteur fait actuellement l’objet d’importantes opérations de démolition et de réaménagement, laissant entrevoir l’émergence d’un nouveau pôle urbain.

Depuis près de deux ans, pelleteuses et engins de chantier se succèdent dans plusieurs artères du quartier pour procéder à la démolition d’anciennes constructions, dont certaines remontent à plusieurs décennies. Ces interventions s’inscrivent dans une dynamique de renouvellement urbain visant à revaloriser cette zone particulièrement prisée en raison de sa situation géographique.

Sur place, de nombreux habitants et commerçants affirment toutefois ne disposer d’aucune information précise sur la nature des projets appelés à voir le jour. Si les travaux en cours témoignent de l’ampleur des transformations engagées, les contours du programme d’aménagement demeurent encore flous pour une partie des riverains.

Malgré ce manque de visibilité, une conviction semble largement partagée: le quartier Océan est appelé à connaître une montée en gamme significative. Plusieurs personnes interrogées évoquent ainsi la création future d’un espace urbain moderne, susceptible de devenir l’un des nouveaux pôles d’attractivité de la capitale.

Lire aussi : Rabat: les travaux de réaménagement du quartier de l’Océan se poursuivent

Cette lecture est également relayée par certains élus contactés par notre rédaction, qui estiment que les opérations en cours préfigurent une transformation majeure du paysage urbain de Rabat. Si aucun détail officiel n’a encore été communiqué sur les projets à venir, tous s’accordent à considérer que le quartier Océan est entré dans une nouvelle phase de son développement.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 07/06/2026 à 09h32
#Démolition#Rabat#quartier Océan#réaménagement de la ville#Spéculation

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