Démolitions au quartier de l’Océan: la maire de Rabat plaide pour le plan d’aménagement de la ville

Lors d’une conférence de presse – la première depuis son élection en mars 2024 – la maire Fatiha El Moudni, membre du RNI, a précisé que les propriétaires de biens immobiliers dans ce quartier avaient négocié à l’amiable avec la direction des Domaines de l’État la vente de leurs habitations. Quant aux locataires vivant dans des logements insalubres, ils ont bénéficié d’une offre d’indemnisation leur permettant d’accéder à la propriété d’un logement social à Témara, en périphérie de Rabat.

«À Saniat Gharbia, il n’y a pas eu d’expropriation de biens immobiliers pour cause d’intérêt général. Il s’agit de ventes de gré à gré et du relogement de citoyens vulnérables à Témara», a-t-elle expliqué, avant d’énumérer les nombreuses raisons ayant motivé l’adoption du plan d’aménagement par la mairie.

«Nous voulons une ville moderne, une ville développée, une cité dynamique qui contribue à l’économie et une ville verte. Il est normal et juste de l’agrandir, de l’entretenir, de démolir et de construire de nouveaux immeubles. N’oublions pas que Rabat et le Maroc se préparent à d’importants événements sportifs, notamment la Coupe d’Afrique des nations en 2025 et la Coupe du monde en 2030», a-t-elle martelé dans une allocution soigneusement préparée.

La maire a également dénoncé la désinformation et les surenchères politiques qui, selon elle, ont tenté d’entraver la mise en œuvre du plan d’aménagement, notamment dans le quartier de l’Océan. «Nous avons voté ce plan car nous défendons l’intérêt de la ville et de notre pays», a-t-elle insisté devant une large assemblée de journalistes.

Lors de cette conférence, plusieurs témoignages de propriétaires et de locataires de Saniat Gharbia, dont la situation a été régularisée, ont été délivrés à l’auditoire. Fatiha El Moudni, pour qui cette conférence constituait un véritable baptême du feu, était entourée de sept membres de sa majorité, notamment des représentants de l’Istiqlal et du PAM, ainsi que de l’opposition, représentée par le PPS et le MP.

Le député et élu communal de l’Istiqlal, Abdelilah Idrissi Bouzidi, a salué de son côté le plan d’aménagement, qui, selon lui, permettra à Rabat de devenir l’une des plus belles villes du continent. Il a également confirmé que le dossier des locataires avait été résolu grâce à une «mesure royale».